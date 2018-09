Gabriel Heinze mostró indiferencia por el caso de Mauro

01/09/2018 -

El entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, minimizó y le restó importancia al hecho de enfrentar mañana a Mauro Zarate, a quien dirigió hace poco en el Fortín, pero se fue de manera conflictiva al "Xeneize".

"De mi parte y desde mi función, lo de Zárate no me interesa absolutamente nada. Solamente pienso en ayudar a todos mis jugadores para que estén en buenas condiciones el fin de semana", disparó el "Gringo" en conferencia de prensa que brindó tras la práctica de ayer.

"Es un buen futbolista, con la calidad que todos sabemos. ¿Si he hecho algo para marcarlo a él? No. Sí trato de decirles a mis jugadores las cosas que hace él porque uno lo tiene bien visto, porque estuvo con nosotros. Y nada más", se explayó luego, dejando más que marcada su postura respecto de la presencia del ex punta de la institución de Liniers en el encuentro.

"No es solamente Zárate, es Boca. Si lo marcas a Zárate, se destapa Carlos o Pavón. Si analizás uno por uno, terminas todo el partido preocupado por Boca. ¿Y cuándo jugás vos con la pelota? Tienen tantas buenas individualidades... Pero respecto a Zárate, no he hecho absolutamente nada", comentó más tarde el entrenador.

"No es especial. Sí es muy lindo enfrentar a estos equipos porque son grandes, pero no es especial. Cuando se dice especial, lo relaciono más con el corazón. Es lindo porque es un equipo grande", concluyó el DT sobre el partido.