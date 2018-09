Asumió su error y asimiló la crítica de Bermúdez

01/09/2018 -

Paolo Goltz cometió un grosero error en el primer gol de Libertad, pero no esquivó culpas y hasta respondió a las duras críticas de Jorge Bermúdez. "No me molesta para nada lo que dijo el ‘Patrón’ Bermúdez, es alguien que vivió una época muy gloriosa en el club, muy respetable, por supuesto que lo asumo, el 1º gol fue un error mío y asumo esa responsabilidad. Hay que trabajar y mejorar", aseguró el central en TyC Sports.





"¿Cuándo vendrán a Boca defensores que eviten el gol de los rivales? No puede ser que los que están en campo faciliten los goles rivales. Un partido para jugar con el cuchillo entre los dientes, pero miren lo que hace Goltz!", puso el "Patrón" en Twitter.