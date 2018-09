Franco Vázquez podrá jugar para la Argentina

01/09/2018 -

El volante de Sevilla, Franco Vázquez, podrá calzarse la camiseta de la selección argentina de fútbol en los amistosos ante Guatemala y Colombia, tras recibir la correspondiente habilitación de la Fifa.

El "Mudo" Vázquez fue convocado por Scaloni, pero su participación en la gira por EE.UU. generaba dudas, ya que había jugado en 2015 dos amistosos con la selección de Italia.

"Hablé hace unos días con Scaloni y me comentó sobre la convocatoria, pero no hablamos sobre dónde me va a poner. Por suerte podré cumplir el sueño de ponerme la camiseta de Argentina", dijo Vázquez.