Se confirmó un caso de gripe A en un paciente internado en el Hospital Zonal de Pinto

01/09/2018 -

El director del Hospital Zonal "Dr. Francisco Calise" de la ciudad de Pinto, en el departamento Aguirre, doctor César Elías Ganem, confirmó que se detectó un caso positivo de un paciente con gripe A, en un mensaje difundido a la comunidad por la red social Facebook.

En el mensaje que tuvo una rápida repercusión entre la comunidad de Pinto y de la provincia, el doctor Ganem sostiene que recibió el resultado del examen de laboratorio del paciente confirmando que padecía gripe A.

"Hola, buen día, luego de tener información de serologia positiva para gripe A, se recomienda a toda la población el cuidado personal y la consulta a su médico por cualquier patología respiratoria, no exponerse al frío, no mandar a chicos con enfermedades respiratorias a los colegios o escuelas, tomar las normas mínimas de higiene, lavado de manos y si es factible, el uso de alcohol en gel, especialmente donde haya aglomeración de personas, así mismo no concurrir por problemas banales al hospital Pinto. Desde ya agradecidos por su colaboración", dice el texto difundido ayer por el doctor Ganem.