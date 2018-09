La fecha prosigue en dos canchas

01/09/2018 -

El torneo de la Asociación Femenina Amateur de Básquet (Afab) continuará hoy en dos canchas.

En Sportivo Comercio de Herrera jugarán: 13.30, Huaico Hondo vs. Añatuya; 15, Defensores vs. Herrera; 16.15, Mariano Moreno vs. Huaico Hondo; 17.30, Herrera vs. Defensores; 18.45, Añatuya vs. Moreno.

En Colón se enfrentarán: 11.45, Tagliavini vs. Normal Banda; 13.30, Central Córdoba vs. Locas x el básquet; 14.45, Red Star vs. Saint Lomo; 16.15, Central Córdoba vs. Locas x el básquet; 17.30, Red Star B vs. Almirante Brown B.