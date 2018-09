Diego López piensa en levantar la imagen hoy

01/09/2018 -

Guillermo Brown de Puerto Madryn visitará hoy a Ferro, tras caer como local ante su homónimo de Adrogué. El arranque de los dirigidos por Hugo Barrientos no fue el mejor ni el deseado por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas. Rápidamente todo dieron vuelta la hoja y se prepararon con todo para el partido de hoy en Caballito, donde enfrentarán a otro equipo que sufrió una dura derrota en el comienzo de la temporada. Con respecto a dicho enfrentamiento, el volante Diego López declaró: "Ferro tiene un equipo muy experimentado", y agregó: "La mentalidad va a ser ir a buscar los tres puntos".

"No tuvimos el arranque esperado desde lo grupal, pero estoy contento de volver a jugar los 90 minutos", comentó López, que, a pesar de la derrota, se fue satisfecho de haber vuelto a jugar un partido completo y con un roce de partido oficial y por los puntos. Para concluir la entrevista fue autocrítico en que no se pueden perder puntos de local: "En la categoría, y mas que nada de local, no podés cometer ningún error", expresó.