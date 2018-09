Centurión se disculpó con los hinchas de Racing

Fotos LAMENTO En la derrota ante River, Ricardo Centurión realizó un gesto que molestó al simpatizante de Racing.

El mediocampista ofensivo Ricardo Centurión ofreció ayer sus disculpas a los hinchas de Racing Club, luego de la polémica reacción que tuvo tras ser expulsado en la eliminación del equipo de Avellaneda de la Copa Libertadores a manos de River Plate.

Al salir del campo de juego, de cara a los hinchas "millonarios", el mediocampista hizo una seña en alusión a la camiseta de Boca, y les recordó una antigua victoria en un superclásico.

"Estos días me he sentido mal por la actitud que tuve el otro día en la eliminación en el partido con River. Quería disculparme. El gesto fue porque en esa cancha había ganado en un pasado que ustedes ya saben, pero no fue con la intención de hacerle mal a los sentimientos del hincha de Racing", explicó Centurión en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la institución.

El habilidoso futbolista de la "Academia" vio la tarjeta roja tras reaccionar a una provocación de Enzo Pérez y luego protagonizó aquella reacción, por la que el Ministerio de Seguridad labró un acta por incitación a la violencia.

"Ustedes ya saben que yo por esta camiseta dejo la vida. Nada que agregar sobre lo que siento por el club. (Estoy) avergonzado y creo que las disculpas, cuando pasan estas cosas, valen. Les mando abrazos y ojalá podamos revertir esta situación porque el plantel está muy unido", completó.

El domingo a partir de las 11, Racing chocará con Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda. Todavía hay muchas dudas sobre cómo será el recibimiento de los hinchas al equipo y, sobre todo, a Centurión, un futbolista que generó una herida en el orgullo de la Academia.

El presidente de la institución, Víctor Blanco, y el director deportivo Diego Milito y compañía están evaluando su situación, pero lo más probable y sensato es que "Riky" esté presente cuando la Academia reciba a Rosario Central.

El termómetro del hincha indicará, en parte, cómo seguirá su situación en el club.

Es que la gente de Racing puede no haberse tomado bien que Centurión reaccionase haciendo referencia a Boca cuando hoy es jugador de la Academia y su equipo está quedando eliminado de la Copa Libertadores.

De todos modos, fue sólo una manera de defenderse en medio de un clima hostil que lo tuvo como el principal eje de todas las agresiones y provocaciones.

En cuanto a lo deportivo, el entrenador Eduardo Coudet decidió dejar afuera a Neri Cardozo y Alexis Soto, quienes habían sido titulares el miércoles en la Superliga. Además, la novedad es la inclusión del uruguayo Rodrigo Amaral.