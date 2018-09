Abordaron el valor probatorio de los relatos de abuso sexual

Fotos CONOCIMIENTO. La capacitación fue dictada por la Lic. en Psicología María Eugenia Covacich.

01/09/2018 -

El Ministerio Público de la Defensa tuvo la oportunidad de contar con la presencia de la Lic. María Eugenia Covacich, coordinadora del área de Prácticas Periciales del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, de la Asociación "Pensamiento Penal", para el taller de capacitación "Valor probatorio del relato de agresiones sexuales".

El taller estuvo dirigido a defensores públicos oficiales y auxiliares, las integrantes del Gabinete Interdisciplinario del MPD compuesto por psicólogas y trabajadoras sociales, así como el Gabinete del Superior Tribunal de Justicia.

En la capacitación la licenciada en Psicología hizo hincapié en el valor probatorio que tiene el relato sobre un abuso sexual, especialmente en Cámara Gesell, ya que muchas veces el relato del niño, adolescente o niña resulta la única prueba en los casos de delitos sexuales.

La Lic. Covacich señaló que "esto implica prestar mucha atención al resguardo de ese relato, que no sea contaminado ni sobreexpuesto, para poder determinar en instancias judiciales si es un relato de una situación realmente vivenciada, de una fantasía o de un evento inoculado por terceros, por desconocimiento o por algún otro motivo que muchas veces puede llegar a ocurrir, mediante el cual se desprotege mucho al niño".

Covacich también indicó que muchos profesionales piensan que se está protegiendo al niño cuando creen absoluta y ciegamente en todo lo que relata, pero muchas veces la victimización de un niño puede estar siendo utilizada con otras intenciones, como interrumpir un régimen de contacto, o puede ser por una mala interpretación de un adulto, que va a denunciar un comportamiento exploratorio sexual en un niño, ya que piensa que estas acciones suceden porque existe una persona que lo pervierte sexualmente, cuando hay conductas que son propias de cada edad.

En torno al rol de las psicólogas en la Defensa, sostuvo que "es muy importante que se entrenen para poder determinar esta condición, porque naturalmente también existe del otro lado un imputado que tiene garantías y derechos, y que muchas veces se ven vulnerados por malos procedimientos" y también se refirió al papel que cumplen los abogados defensores, quienes desde un primer momento tienen un rol fundamental en lo que respecta al contralor de las prácticas en la investigación de los abusos sexuales, ya que ésta debe iniciarse en un primer momento.

En ese sentido, la profesional ahondó: "Desde el momento de la misma denuncia, apenas toma el caso el defensor debe estar controlando qué ocurre con ese relato, para que no sea sobreexpuesto ni desgastado, y para que no sea vulnerado al punto de que pierda su valor probatorio y que luego ya no sirva para ser peritado. Si no, termina siendo una arbitrariedad que no brinda un panorama claro y preciso de los hechos", concluyó.