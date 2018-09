Fotos Organizan para mañana el festival de jineteada "Homenaje a mi Viejo"

01/09/2018 -

TACAÑITAS, Gene - ral Taboada (C) Este domingo se concretará una nueva edición del festival de jineteada "Homenaje a mi Viejo", que reúne a los mejores reservados y jinetes del país, evento que fuera declarado de interés cultural por la Legislatura santiagueña desde su edición anterior. Las actividades comenzarán a las diez de la mañana con la izada del pabellón nacional, el Himno Nacional Argentino y una invocación religiosa. Víctor Reynoso, responsable de la organización, comentó a este medio que en esta edición estarán en el ruedo cinco tropillas con cuarenta montas: "Tendremos a El Maidana, que es el mejor reservado del país, que vendrá a toparse con uno de los campeones de Jesús María, el jinete Eduardo Argañaraz", destacó. An t e s d e l me d i o - día será el desfile de las agrupaciones gauchas de toda la zona, y las destrezas criollas. Luego, el almuerzo criollo con el recital del cultor tradicionalista El Pampa Cruz, tras lo cual comenzará el espectáculo de jineteada con las tropillas La Amistad, La Resabiada, La Flor del Pago, Los Baguales y Los Tres Amigos. Los relatos estarán a cargo de Luis Miranda. Por la noche animarán la bailanta Los Cachapeceros, Sachamanta, Remanso de Melodías, Pura Energía y Antonio Coria, entre otros.