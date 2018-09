Comenzaron los tributos oficiales a John McCain, sin la presencia de Trump

Fotos HOMENAJE. John McCain fue uno de los políticos más respetados.

WASHINGTON, Estados Unidos. Con honores militares y un silencio solemne, el Congreso de Estados Unidos se despidió ayer del senador John McCain en una ceremonia excepcional bajo la cúpula del Capitolio, donde sirvió durante décadas al país.

El féretro del senador republicano, fallecido el pasado sábado a los 81 años, llegó ayer a Washington, donde se esperan dos días de tributos al prestigioso legislador antes de su entierro privado mañana en la Academia Naval de los Estados Unidos, en Annapolis, Maryland.

El secretario de Defensa de EE.UU. James Mattis y otros dignatarios acudieron a la base a recibir el ataúd de McCain y a la familia del senador, excandidato presidencial y héroe de guerra en Vietnam.

La revelación de que el actual presidente estadounidense Donald Trump, quien mantuvo una tensa relación con McCain hasta su muerte, no asistirá al sepelio por expreso pedido del senador, es la noticia que se ha llevado la atención de todos. Hay que agregar además que la ex gobernadora de Alaska Sarah Palin, que fue la compañera de fórmula de McCain durante su campaña presidencial de 2008, también fue "invitada" a no aparecer.