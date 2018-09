Fotos "Peteco" le escribirá una "chacarantela" a un río y a un puente medieval de Italia

"Le voy a componer una ‘chacarantela’ ((un neologismo de "Peteco" al referirse a la chacarera y a la tarantela, baile popular de Italia, especialmente de la región sur) al Brenta (río costero del norte de Italia) y al Ponte Vecchio (puente medieval sobre el río Arno en Florencia)", expresa, con humor, Carlos Oscar "Peteco" Carabajal, quien se encuentra en Bassano del Grappa, un municipio de la provincia de Vicenza en la región del Veneto, norte de Italia, "muy cerquita de Venecia", tal como lo expresó el cantautor a EL LIBERAL. Mientras disfruta de los bellos paisajes italianos, el cantautor se prepara para el 8 y 9 de septiembre, fecha en que brindará, con Homero Carabajal Cárpena y Martina Ullrich, integrantes de Riendas Libres, sendos conciertos en Bassano del Grappa. "Yo estoy aquí un poco en forma personal. He venido a Bassano del Grappa, la ciudad de donde es Elisa Pavin, quien tiene su blog Adentro! Ella estuvo en Santiago, ha hecho un trabajo muy lindo sobre el folclore, nos hemos hecho amigos y, aquí estoy, de alguna manera, devolviendo esa atención y esa visita que nos hizo Elisa", destacó "Peteco" a EL LIBERAL. "De paso -añadió el prestigioso compositor- Elisa ha organizado un par de tocadas aquí (Bassano del Grappa). Así es como nos estaremos presentando el 8 y 9 de septiembre. Después, Elisa se ha comunicado con unas chicas de Rusia que estuvieron en el Festival de La Salamanca y en Cosquín. Las amigas rusas también han organizado una tocada en Rusia". "Peteco" recalcó: "No es nada trascendente en cuanto a las tocadas, pero yo los he entusiasmado a Homero y a Martina para que vengan. Pero más que nada es, casi te diría, como un paseo, nada más".