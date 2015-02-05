CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de septiembre de 2018

02/09/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 CINE: KARATE KID 2010

19.15 CINE: DR. DOLITTLE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE:DR. DOLITTLE (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 CINE:EL CLAN

00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

 

CANAL 7

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

20.00 CONCIERTO EN EL CCK

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

 

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT

 

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SABADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: RED STARD VS. SAINT LOMO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)

 

CANAL4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACION Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

 

PELÍCULAS

SPACE

06.19 RUTA SUICIDA

08.25 CONSTANTINE

10.47 MATRIX

13.24 LA FURIA DE LA MONTAÑA

15.34 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

17.50 FURIA DE TITANES

19.48 LA BATALLA DE RIDDICK

22.00 SABOTAJE

 

CINECANAL

11.10 PLANETA 51

12.50 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

14.25 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA

16.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

17.55 EL TESORO DEL AMAZONAS

19.55 THOR

22.00 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS

23.30 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

 

SONY

08.00 MALAS ENSEÑANZAS

10.00 SON COMO NIÑOS

12.00 SÍGUEME EL ROLLO

14.30 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

16.30 EASY A

18.30 MALAS ENSEÑANZAS

20.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

22.30 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

 

CINEMAX

06.17 CHEQUE EN BLANCO

08.06 UN EQUIPO INCOMPARABLE

09.42 ESPEJITO, ESPEJITO

11.38 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

13.24 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

15.40 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

17.57 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

19.45 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 ESPEJITO, ESPEJITO

23.55 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

 

TCM

07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.27 LA NIÑERA

08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.03 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)

09.55 LA NIÑERA

10.43 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN

12.39 CORAZÓN DE CABALLERO

15.09 KARATE KID

17.33 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

19.39 EL 6º DÍA

22.00 EL PATRIOTA

 

TNT

06.31 LA PRINCESA Y EL SAPO

08.09 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

09.52 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

11.45 LA GRAN AVENTURA LEGO

13.29 GRANDES HÉROES

15.14 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

17.44 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.43 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

00.20 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

01.52 LA MASACRE DE TEXAS

 

A DÓNDE IR

NODO TECNOLÓGICO

+ 2 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, EL VISLUMBRE DEL ESTEKO; Y A LAS 22, DÚO COPLANACU.

 

MORANGO RESTOBAR (RIVADAVIA 210)

+VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA, TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.

 

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL ESTERO; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS

INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.  

 

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

02/09 - 05/09 18:10 (Cast) 20:25

(Cast) 22:40 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

02/09 14:00 (Cast) 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

02/09 - 05/09 21:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 14:00 (Cast) 16:05 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

02/09- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

22:00 (Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 05/09 19:30 (Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

02/09 - 05/09 20:10 (Cast) 22:30

(Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/09 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

02/09 - 05/09 18:00 (Cast) 20:20

(Cast) 22:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA CASTELLANO

2D 20:10- SUBTITULADA 2D

20:10-(SOLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELL. 2D 17:40- 22:50

CASTELL. 3D 20:20

SUBTIT.A 2D 22:50- (SOLO JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30.

 


 
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