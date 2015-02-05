CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de septiembre de 2018
Por El Liberal
02/09/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 CINE: KARATE KID 2010
19.15 CINE: DR. DOLITTLE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE:DR. DOLITTLE (CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 CINE:EL CLAN
00.45 COMEDY CENTRAL STAND UP
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 7
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
20.00 CONCIERTO EN EL CCK
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SABADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: RED STARD VS. SAINT LOMO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)
CANAL4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACION Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
SPACE
06.19 RUTA SUICIDA
08.25 CONSTANTINE
10.47 MATRIX
13.24 LA FURIA DE LA MONTAÑA
15.34 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
17.50 FURIA DE TITANES
19.48 LA BATALLA DE RIDDICK
22.00 SABOTAJE
CINECANAL
11.10 PLANETA 51
12.50 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
14.25 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA
16.15 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
17.55 EL TESORO DEL AMAZONAS
19.55 THOR
22.00 CARLITOS Y SNOOPY. LA PELÍCULA DE PEANUTS
23.30 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
08.00 MALAS ENSEÑANZAS
10.00 SON COMO NIÑOS
12.00 SÍGUEME EL ROLLO
14.30 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
16.30 EASY A
18.30 MALAS ENSEÑANZAS
20.30 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
22.30 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
CINEMAX
06.17 CHEQUE EN BLANCO
08.06 UN EQUIPO INCOMPARABLE
09.42 ESPEJITO, ESPEJITO
11.38 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
13.24 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
15.40 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
17.57 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
19.45 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
22.00 ESPEJITO, ESPEJITO
23.55 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TCM
07.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.27 LA NIÑERA
08.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.03 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 6)
09.55 LA NIÑERA
10.43 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA RAZÓN
12.39 CORAZÓN DE CABALLERO
15.09 KARATE KID
17.33 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
19.39 EL 6º DÍA
22.00 EL PATRIOTA
TNT
06.31 LA PRINCESA Y EL SAPO
08.09 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
09.52 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
11.45 LA GRAN AVENTURA LEGO
13.29 GRANDES HÉROES
15.14 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
17.44 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.43 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
00.20 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
01.52 LA MASACRE DE TEXAS
A DÓNDE IR
NODO TECNOLÓGICO
+ 2 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, EL VISLUMBRE DEL ESTEKO; Y A LAS 22, DÚO COPLANACU.
MORANGO RESTOBAR (RIVADAVIA 210)
+VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA, TANGO BAR”, CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL ESTERO; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS
INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
02/09 - 05/09 18:10 (Cast) 20:25
(Cast) 22:40 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
02/09 14:00 (Cast) 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
02/09 - 05/09 21:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 14:00 (Cast) 16:05 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
02/09- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
22:00 (Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 05/09 19:30 (Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
02/09 - 05/09 20:10 (Cast) 22:30
(Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/09 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
02/09 - 05/09 18:00 (Cast) 20:20
(Cast) 22:40 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA CASTELLANO
2D 20:10- SUBTITULADA 2D
20:10-(SOLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELL. 2D 17:40- 22:50
CASTELL. 3D 20:20
SUBTIT.A 2D 22:50- (SOLO JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30.