Alarma la suba de precios, pero el alza del dólar de agosto traerá nuevos reajustes

02/09/2018 -

A partir de este lunes y debido al impacto del traslado a precios de parte de la suba del dólar del mes pasado, además de los incrementos que derivarán tras el alza de los combustibles de este sábado, la vida diaria de los santiagueños se tornará más cara, aunque el golpe que sufrirán los bolsillos de la gente no será el último.

Entre los diferentes operadores, comerciantes y empresarios locales, hay mucha expectativa sobre los anuncios que realizará el Gobierno la semana venidera y, también, por lo que sucederá con la cotización del dólar ya que hay rubros que aumentaron los precios pero no trasladaron la mayor parte de la devaluación, lo que comenzará a ocurrir en los próximos días.

De esta forma, realizar actividades básicas como el alimentarse, movilizarse de la casa al trabajo en vehículo propio, curarse de alguna afección de salud o encarar algún trabajo de construcción demandará más dinero que hasta la semana anterior.

COMBUSTIBLES: 2 a 9%

Desde este sábado, los precios de los combustibles y las naftas aumentaron entre un 2 y hasta un 9% en Santiago. Por ello, quien no se haya anticipado a cargar tendrá desde mañana que pagar más dinero para cargar lo mismo que cargaba esta semana. La petrolera que menos aumentó sus precios fue YPF: Unos $0,86 por litro en la Súper que pasó de $34,14 a $35 y un monto similar en la Infinia, que subió de $40,38 a $41,25. El gasoil normal, pasó de $29,61 a $30,11, aumentó unos $0,50. El diesel Infinia, se incrementó de $34,96 a $35,48, un monto de $0,52.

La petrolera YPF que concentra más del 50% del mercado de combustibles fue la que menos subió, pero desde la Cámara de Expendedores local (Cepase), avisaron que éste no será el último aumento.

"El desfasaje de los últimos 15 días de suba del 30% en la cotización del dólar oficial ha sido bastante importante para que se sostengan en los mismos precios. Por eso, lo que vemos es que vamos a un camino de incremento gradual del precio de los combustibles", indicó Pedro Llorvandi, presidente de la Cepase.

Agregó que "hay que tener en cuenta que los precios de los combustibles no copian al 100% y en forma directa el aumento del dólar oficial. Por ejemplo, desde enero hasta ahora el dólar aumentó más de un 100%, pero en los diez incrementos que van de combustible en el año, YPF subió los no Premium en un 38% y los Premium en un 43%. O sea, el combustible subió menos de la mitad de lo que aumentó el dólar en el año", señaló.

ALIMENTOS: 7 a 20%

El precio del pan ya es más caro que la semana pasada. El Centro de Industriales Panaderos (CIP) que preside Roberto Llanos, anunció un aumento del precio sugerido del pan de $50 a $60, un 20% por el incremento que tuvo la bolsa de harina esta semana.

"En los últimos tres meses aumentaron nuestros costos de producción entre un 20 y 25% entre insumos, materia prima y servicios", señaló el panadero. Agregó que a todo esto se sumó "la incidencia del dólar".

De esta forma, "el rango de precios que se sugiere es de $60 el kilogramo de pan", indicó. También agregó que aumentan todas las especialidades que se producen con harina y que utilizan aditivos que también incrementaron su precio, entre 10 a 15%. Llanos, puntualizó: "Hoy nos vemos en una situación crítica donde la inestabilidad, la especulación para conseguir materias primas y los aumentos desmedidos hacen peligrar nuestra industria".

Señaló que: "El precio de la bolsa de harina se rige con el valor de la tonelada de trigo que cotiza en dólares. Por eso esperamos también a ver qué sucede con el dólar la semana próxima y los anuncios presidenciales que se harán en la semana".

En tanto, el encargado de compras de una cadena de supermercados y autoservicios, indicó el viernes que las empresas alimenticias han pasado nuevas listas de precios. "Esperamos entre el movimiento real y la especulación, aumentos que van a estar entre 7 y 12%. La semana que viene en realidad es cuando va a estar complicado porque ahí se van a ver los impactos en precios", señaló el gerente de compras de ese negocio. Puntualizó que "va a haber mucho ruido de precios porque entre 7 y hasta 10% o 12% de acuerdo con las listas que tenemos".

A su vez, desde una de las grandes superficies comerciales, informaron que las empresas proveedoras de mercaderías interrumpieron el envío normal de sus productos hasta tanto, realicen la actualización correspondiente de sus precios. "Los proveedores están actualizando precios a todos los negocios, no somos solo nosotros, también las otras empresas grandes lo van a sufrir y eso, lamentablemente, va a góndola, pero no vamos a dejar de vender", señaló un alto directivo de esta empresa quien indicó que esos nuevos valores estarán vigentes la semana venidera.

CARNES/POLLOS: 5%

Una de las carnes más elegidas por las familias para abaratar la alimentación es la de pollo. Pero desde el sábado de la semana pasada y este fin de semana ya tuvo un incremento y los distribuidores mayoristas de este producto, aguardan lo que sucederá esta semana también con el dólar y el efecto de los anuncios presidenciales .

"Esta corrida también impacta en el precio del pollo porque se alimentan de cereales, además hay una cuestión de logística del movimiento de cargas y de flete que también va a subir con el aumento de los combustibles. Todavía no le han trasladado toda la suba del dólar al pollo, sino parte. Están esperando todos para ver qué sucede con las medidas que se van a anunciar. Si el dólar sigue subiendo va a haber más aumentos", indicó Raúl Camacho propietario de una cadena de pollerías.

Puntualizó que "el cajón de 20 kilogramos de pollo que venden los mayoristas está entre los $1.000 a $1.100, pero el lunes o martes va a ser clave por las medidas del Gobierno porque sino no van a poder producir porque todo está atado al valor del cereal. Si seguimos así no se va a poder producir porque todo está atado al valor del cereal, si el dólar sigue aumentando, los precios van a seguir por detrás de todo lo que se exporta, como la harina, etc. no hay forma de mantenerlo".

"Aún no se ha trasladado toda la suba del dólar y mucho más no se puede trasladar aquí porque los sueldos son muy bajos", agregó. Puntualizó que "el otro problema es que si se traslada todo la gente no va a tener para comprar". Destacó que "los proveedores no mandan toda la cantidad que uno pide".

MEDICAMENTOS: +3%

En otro rubro como el de medicamentos también hay aumentos que no reflejan en su totalidad el traspaso de la devaluación, pero van acumulando porcentajes por encima de la inflación. Este fin de semana, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, anunció que rescinde su contrato con el Pami por "el actual escenario de desequlibrios macroeconómicos" a partir del 31 de octubre.

A nivel local, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Hugo Navarro, señaló que "ya se están produciendo cambios en las listas de los medicamentos desde el viernes. En algunos casos están por encima del 3%". Agregó que en el contexto actual, "hay algunos problemas que pensamos que se normalizarán a la brevedad".

LIMPIEZA: 15 a 27%

El gerente de compras de una cadena de supermercados indicó: "Tras la suba del dólar, hemos recibido listas nuevas de precios de varias empresas, algunas como una multinacional de productos de limpieza que van de un 15 a un 27%, es una locura".

A su vez, Luis, propietario de un negocio de artículos de limpieza, señaló: "Están suspendidas las entregas y nos informan que hay subas de hasta 30% que van a empezar a trasladarse a los productos en góndola desde la semana próxima".

HIGIENE PERSONAL: 12 a 18%

En diferentes locales que comercializan artículos de perfumería e higiene personal, también notaron un incremento en los precios. En estos casos fueron de un 12% a un 18%.

"En la línea de perfumería si ha habido cambios, en todos los productos básicos como jabones, desodorantes, algodón, talcos, alcohol, entre un 12% y 26%. Un desodorante por ejemplo de los más vendidos estaba en $57 y ha pasado a $72", señaló Alberto, vendedor de una farmacia céntrica. Asimismo, Lorena, vendedora de otra farmacia, indicó que "sí ha habido aumentos, por ejemplo el desodorante más económico que había de $75, ha pasado a $95, en especial en las líneas de fragancias importadas".