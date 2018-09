Adecse: “Se vienen aumentos de hasta 20% en cocheras, expensas y alquileres”

02/09/2018 -

Para el presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse), Javier Alexandro, "la situación es muy compleja. Esta corrida cambiaria ha sido muy perjudicial para el consumidor y el usuario. Se vienen incrementos entre el 10 y hasta el 20% sobre todo en productos alimenticios, pero también en servicios en general, cocheras, expensas y alquileres".

En tanto, agregó que "los salarios siguen estancados a pesar del apoyo o la ayuda que trata de brindar el Gobierno provincial. Este tipo de corridas deja atrás todo tipo de incremento salarial, la situación es bastante compleja, hay que ver cómo va evolucionando la economía estos meses, sobre todo en el mercado interno".

Puntualizó que "en el sector alimenticio hay que esperar el impacto del aumento del combustible en la logística y en la distribución. No es nada alentador el panorama. Todo esto pega fuertemente en la gente de menores ingresos, general malestar en el trabajador, en el asalariado. No hay escasez pero por ejemplo, los panaderos están en alerta porque les han dicho que no habrá entrega de harina hasta que no se regularice la situación".