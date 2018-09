"Esta crisis nos pone frente a nuestra capacidad de afrontar la frustración"

02/09/2018 -

Dólar imparable. La vida más cara. Corrida cambiaria. Crisis sin solución aparente. Los titulares de los últimos días han golpeado en el ánimo y en los proyectos de muchos argentinos que de un día para otro experimentaron la angustia de la recesión y esa especie de "duelo" que provocaron las fallidas medidas de las autoridades nacionales. Sobre cómo sobrellevar toda esta pesadilla, opina, reflexiona y guía el prestigioso escritor y ensayista Sergio Sinay en una entrevista concedida a EL LIBERAL con la sapiencia, generosidad y humildad que lo caracterizan.

– El país atraviesa una crisis económica profunda que está sumiendo a mucha gente – asalariados sobre todo, pero también comerciantes, industriales, etcétera- en una fuerte angustia. ¿Cómo se puede sobrellevar el miedo y la desesperación que causa esta situación, teniendo en cuenta que "la salida" del descalabro económico no está en manos de quienes sufren las mayores consecuencias?

– Es obvio que la solución de esta situación, producto de una grave e irresponsable mala praxis en el manejo de la economía, excede a cada una de las personas que la padece. Y como cada individuo es único, no se puede establecer una fórmula que les quepa a todos. En principio pienso en dos cuestiones.

La primera es que el eje de nuestra vida o el valor de la misma no puede reducirse a lo económico. Es verdad que si no cubrimos nuestras necesidades básicas de supervivencia no podemos hablar de otra cosa. Pero también es cierto que si proyectamos y trabajamos sólo en función de lo económico, del consumo, de lo que aspiramos a adquirir, el día que no podemos hacerlo, carecemos de recursos de otro tipo (emocionales, espirituales, vinculares) para sobrevivir. Una crisis de este tipo nos pone a cada uno frente a nuestra capacidad para afrontar los límites, la frustración, la imposibilidad. Y nos obliga a revisar cómo estamos viviendo. Porque quizás sea una oportunidad para aprender a vivir con lo que de veras necesitamos y no con todo lo que deseamos. Las necesidades reales son pocas. Los deseos son infinitos. Y a menudo los confundimos. Sería mejor, por supuesto, no tener que pasar por una crisis como la actual para plantearnos cómo vivimos. Y para qué vivimos, porque el fin de la vida humana va más allá de lo económico.

La segunda cuestión en que pienso me remite al gran médico y pensador austriaco Viktor Frankl, autor de ese libro imprescindible que es "El hombre en busca de sentido", quien decía que aun en aquellas situaciones que no dependen de nosotros, hay algo que siempre dependerá de nosotros, y es la actitud con que encaramos esas situaciones. Así, hay quienes caen en la desesperación, quienes desatan su furia sobre algo o sobre alguien, quienes se deprimen y, también, quienes sacan a relucir recursos propios desconocidos hasta entonces, quienes se replantean su modo de vivir y sus proyectos de vida, quienes despliegan una gran creatividad. En fin, no hay recetas. Cada uno es único. Lo que cuenta es el valor de la actitud.

- ¿Cómo afecta a la familia, el riesgo de perder el trabajo o el haberlo ya perdido, algo que viene ocurriendo con frecuencia en todo el país y te consulto si las crisis económicas son capaces de destruir el amor sólido del que nos hablaste en uno de tus libros…?

– Si una familia se constituye sobre el modelo rígido y tradicional que limita al hombre a un papel de proveedor y a la mujer al rol de cuidadora y alimentadora, una crisis como la presente afecta duramente a ambos. El varón atado a ese modelo siente que cuando no provee no es nada. Y la mujer, a quien se le negó la posibilidad de desarrollarse como productora económica, se encuentra sin recursos para colaborar. Uno de los fundamentos del amor sólido es que entre ambos construyan un espacio que les permita desarrollar todos sus recursos como personas, sin quedar fijados en roles rígidos. Eso multiplica los recursos (entre ellos justamente el amor, la confianza, la cooperación) en momentos de crisis. De lo contrario, la relación se empobrece y queda muy dañada.

– La indignación que nace frente al conocimiento de hechos de corrupción del gobierno anterior, y la decepción que surge ante los yerros de las autoridades actuales, en qué lugar coloca al ciudadano argentino que no fue ni es de ninguno de los dos sectores y tiene cada vez más acotada sus posibilidades de hacer su vida normal?

– Por cierto que el nivel obsceno de corrupción que hoy queda a la vista, indigna. Y también es decepcionante y desesperanzador el nivel de ineptitud del actual gobierno, así como su carencia de inteligencia política e incluso de conocimientos mínimos en las áreas (economía y administración) en las que sus miembros se autoproclamaban "el mejor equipo de los últimos 50 años". Pero siempre se necesitan dos para un tango y yo no creo que las sociedades sean víctimas inocentes o ingenuas de los gobiernos que padecen. En principio no pienso que las sociedades tengan los gobiernos que se merecen. Tienen gobiernos que se les parecen, porque ellas los eligen, también los reeligen, y a menudo los protegen, amparándose en latiguillos como "a mí me va bien", "roban, pero hacen", etcétera. Para garantizarnos una "vida normal" debemos entender que es importante que todos nos preocupemos de los asuntos públicos, que todos, más allá de diferentes ideas y posiciones, tengamos como prioridad el bien común, empezando a cuidarlo en nuestras actividades cotidianas en la familia, el trabajo, la empresa, las actitudes como ciudadano y terminando en el momento de la elección. La política es parte de la vida, porque política es articulación de diferencias, integración de lo diverso y gestión responsable de lo común. Hay política en la familia, en el club, en la pareja, en los grupos de trabajo, en todo espacio en el que nos vinculamos. Cuando decimos que la política no nos interesa empezamos a crear las condiciones para que ésta quede en manos de quienes después nos empeoran la vida.

– Qué responsabilidad tenemos entonces como sociedad ante semejante panorama oscuro? Sólo el voto? Qué responsabilidad tiene la familia como generadora y educadora de nuevos ciudadanos, en medio de esta crisis?

– La responsabilidad de la sociedad es cierta e ineludible. Y la sociedad es cada uno de nosotros, no se trata de un ente abstracto. En cuanto a la familia, suelo decir y repetir que es la primera educadora, que es en ella en donde se aprenden modos de vincularse, manera de convivir, modelos de vivir con propósitos que vayan más allá de lo meramente económico y material y, fundamentalmente, valores y formas de llevar esos valores a la vida.

– Aceptar otra crisis política económica, resignarse a vivir en esa maraña, convivir con ella o rebelarse con protestas, ¿qué de todo ello que hacemos es lo más saludable?

– La gran filósofa política Hannah Arendt decía que cuando una sociedad, por comodidad, entrega su destino a los populismos, a los totalitarismos o a quienes le endulzan la oreja, y lo hace para despreocuparse y no sufrir, junto con el sufrimiento elimina también su conciencia y su capacidad de resistencia. Y sin capacidad de resistencia pierde la brújula de su sentido. También Ernesto Sábato alentaba a no perder esa capacidad. Pero una cosa es resistencia (que debe expresarse en modos de vida, en actitudes, en decisiones, en conductas) y otra es una protesta permanente y sin alternativa ni propuesta, que termina fragmentando a la sociedad, porque quienes convierten la protesta en profesión atentan contra el trabajo, los proyectos, la salud y la vida cotidiana de mayorías silenciosas que se resienten y desesperanzan. La protesta permanente no es rebeldía. Es esterilidad. No sólo no resuelve, además no afecta a quienes supuestamente está destinada y termina por dañar a muchos otros, creando nuevos problemas y brechas.