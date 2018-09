Qué pasa con el trabajo, la esperanza y los valores en medio de la crisis

02/09/2018 -

- Que ideas te disparan - en el actual contexto de situación- las siguientes construcciones: El sentido del trabajo…

- Cuando la crisis pone en riesgo nuestro trabajo, pone en riesgo algo más que nuestra fuente de sustento económico. El trabajo es un espacio existencial fundamental, allí creamos vínculos, desde el participamos en el mundo y podemos mejorarlo; en su ejercicio ponemos (o deberíamos poner) en práctica nuestros valores. En suma, el trabajo (junto al modo en que vivimos nuestros valores, construimos nuestros vínculos, y enfrentamos el dolor y el sufrimiento) es un factor esencial en la exploración del sentido de nuestra vida. Y cuando no encontramos ese sentido, o dejamos de buscarlo, caemos en la angustia existencial.

- La razón de la esperanza…

- Hay una gran diferencia entre optimismo y esperanza. El optimismo inmoviliza porque supone que todo está bien o que va a estarlo porque si. No admite sombras y es ciego al obstáculo o al límite. La esperanza, en cambio, parte del reconocimiento de que algo, o mucho, está mal, pero incluye la disposición a trabajar para cambiarlo a mejorarlo, y, además, incluye la posibilidad de que no sea posible. Pero pone el acento en el intento. El optimista no cambia nada ni cree que haya que cambiarlo porque lo ve color de rosa. El esperanzado hace algo por la transformación y lo hace aun sin garantía de éxito y encuentra sentido en el propósito y en la acción consecuente. –

- Un valor para rescatar…

- Siempre, y en todas las circunstancias hay que rescatar la responsabilidad, no buscar culpas afuera, decidir, elegir y afrontar las consecuencias de las elecciones y las decisiones. Quien es responsable es libre, porque la libertad no consiste en hacer lo que me da la gana y no tener ni respetar limites, sino en aceptar que los limites y los imponderables son parte de la vida, que todo no se puede, y que es necesario elegir y responder. Quien desarrolla esta capacidad es libre. Además las personas responsables que lo son por sus conductas y no por sus declaraciones, generan confianza. Responsabilidad, libertad y confianza son valores que están hermanados.