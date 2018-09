¿Qué es la midorexia?

02/09/2018 -

Hoy voy a comentarles un poco más de nuestras filosofías de vida que de información técnica o exclusiva de un neuropsicólogo. Voy a desarrollar un tema que tiene como principio y paradigma el área emocional de todos los seres humanos que habitamos en este mundo. Es un tema ideal para empezar a mirarse a sí mismo, vernos un poco hacia adentro que tanto lo necesitamos; la introspección, método indispensable para sacar conclusiones de cómo nos sentimos con nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestros estados anímicos, etc., y cómo creemos que nos mostramos ante el otro, ante el par, ante el prójimo. Grandes autores españoles y franceses especializados en nuestras emociones nos comentan que la edad y la concepción que tengamos de ella, si nos sentimos más viejos o más jóvenes, influye en nuestra forma de pensar y de actuar, así como en la forma en la que nos vemos. Ante esto, la midorexia se presenta como un problema según el cual algunas personas sufren una crisis de autoestima que las lleva a tratar de conservar su juventud.

Lo que puedo decir sobre este tipo de trastorno es que la midorexia no surge de manera aislada, sino en un contexto que la fomenta. Así, probablemente por los prejuicios de la sociedad occidental, este trastorno afecte más (o de una forma más llamativa) a las mujeres de entre 40 y 50 años que tratan de vivir una segunda juventud volviendo la mirada a su aspecto físico.

La midorexia y los planes de ocio

La midorexia hace que una persona trate de conservar su juventud tanto como le sea posible. Esta actitud hace que, en muchos casos, los cambios que trata de implantar sobre su vida vayan más allá de su aspecto físico. Por tanto, estas personas pueden dedicarse a hacer planes asociados a gente más joven, como el tipo de bares y restaurantes que frecuenten, la forma de relacionarse con sus amigos o la organización de un viaje con muchas actividades o improvisación.

Los aspectos positivos de la midorexia

Aunque en principio la midorexia puede parecer algo negativo, como un trastorno propio de una persona que no acepta su propia edad y que se resiste a envejecer, también tiene algunos efectos secundarios más favorecedores. En este sentido, la midorexia puede hacer que una persona pueda vivir una segunda juventud, al no dejar que la edad sirva como excusa para dejar de disfrutar de su día a día. Por tanto, esforzarse por seguir un estilo de vida más juvenil puede ayudarnos a no quedarnos estancados en un estilo de vida demasiado estable y, quizás, aburrido.

Así es como la midorexia puede ayudarnos a superar algunas barreras neuropsicológicas asociadas a la edad, embarcándonos en experiencias que muchas personas no se atreverían a probar por considerarse a sí mismas demasiado mayores. En este sentido, podemos por ejemplo disfrutar de viajes a lugares exóticos o practicar deportes de riesgo, sin darle importancia a si tenemos la "edad adecuada" para ello, en este caso, la orgánica o física.

Por otro lado, otro interesante beneficio de caer en la midorexia es la posibilidad de entablar amistades entre generaciones. Practicar hábitos propios de gente más joven puede ayudarnos a descubrir las cosas que tenemos en común con las personas que pertenecen a generaciones distintas a la nuestra, por supuesto, generaciones nuevas. Esto, además, nos permitirá conocer mejor a estas personas, pudiendo así comprender mejor a los más jóvenes de nuestra familia, como nuestros hijos, sobrinos e incluso nietos.