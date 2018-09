FÚNEBRES | 2 de septiembre de 2018

02/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

Jorge Antonio Maldonado (La Banda)

Víctor Daniel García

Silvia Elizabeth Godoy (La Banda)

Carlos Avelardo De Marco (Beltrán)

Julio Argentino Giménez

Luis Alberto Moreno (Dpto. Río Hondo)

Darío Vidal López

Veatriz Lucía Soria

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Teresita Carrizo de Auad, Claudia Auad, Alejandra Auad y Alberto Paz, Marcela Auad, Fernanda Auad y Jorge Casalli., Andrea Auad y Edgardo Leiva, Michel Auad y Andrea Cuello, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su querido sobrino y primo.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Mi estimada Sra. Zulema ¡Qué le puedo decir en cuanto a este momento de tremendo dolor después de pasarlo! Es la voluntad del Padre del cielo, no sufren más y descansan junto a Él ¡Solo una madre sabe lo que es perder a un hijo, con ello se va un pedazo del corazón pero nos ayuda en lo que nos queda en la vida terrenal. La fe nos permitirá volver a encontrarnos y disfrutar de la vida eterna hasta mientras recordar los mejores momentos compartidos. Mi viejita querida, un beso grande y un fuerte abrazo hasta que pueda hacerlo personalmente. Resignación para toda la familia. Brille para él la luz que no tiene fin. Cecilia y Lucía.

FERREYRA AUAD, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Juan Auad, María Elena Santillán y sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina y sus respectivas familias participan con tristeza la partida a la casa del Padre de su sobrino y acompañan en estos momentos de dolor a su querida mamá, esposa, hijos, nietos y hermanos. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Mercedes Rodríguez, sus hijos Claudia, Andrea, Jorge, Jesica, Emilse, h. políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán cremados.Velatorio en La Plata 162 (s.v.) hasta 12 hs. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GIMÉNEZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hijos Milagros, Nicolás y Rocío. Sus nietos Agustina y Thiago extrañaran su presencia pero lo sentirán en su corazón. Su esposa Mirta acompaña a los mismos en las condolencias. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad a las 17 hs. Cob. Municipalidad de la Capital. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA VDA. DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Prof. Mario Daniel Aterbury secretario general e integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Docentes Independientes de Santiago del Estero, SI.D.I.S.SE participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de Samia Teresita Jorge, la acompañan en su dolor y elevan oraciones en su memoria rogando por la cristiana resignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

MONTAÑO, MARÍA TERESA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 30/8/18|. Kiosco Papilo acompañan en estos momentos difíciles a su hijo Oscar y familia. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SCHEJTMAN, ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Tio Yayi; Lautaro y Luis Reinaga, acompañan a sus nietas Fernanda, Sole y Alejandra en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SCHEJTMAN, ISAAC (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Los compañeros de oficina de su nieta Soledad; Sara, Adrian, Juan Carlos, Belén, Dalma, Erica, Eugenia, Luciana, Noelia, Pico, Jorge, Sole y Benja, participan y acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Su hija Lucila, su hijo político Domingo, sus nietos Domingo, Franco y Gustavo y su nieta politica Carla, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Sus hijos Beatriz, Lucila, Mario, Elizabet Tevez, hijos pol. Luis, Domingo, Luis, nietos, bisnietos y demas familiares part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SORIA, VEATRIZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/18|. Despedimos con dolor a nuestra querida amiga doña Veatriz, y acompañamos a su hija Lucy y su flia. en este difícil momento; René Raed, su esposa María Rosa Groppa, sus hijos Pablo, Seba y Lucky y sus respectivas flias, Martin y Claudio. Ruegan oraciones en su memoria.

VERDAGUER GONZÁLEZ, JAIME Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/18|. Marquesa Adriana Zurita de González, recuerda con cariño y legitimo orgullo a quien fuera su eximio profesor del Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. Con la plena seguridad de que el Señor ya lo ha recogido en su gloria.

VIDAL LÓPEZ, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hijos y sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 en el cementerio Parque El Descanso. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIDAL LÓPEZ, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus íntimos amigos: Alberto y Marcelo Castillo, Rubén Manfredi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL LÓPEZ, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. La comunidad educativa del Colegio Santiago del Estero English High School participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos director, Lic. Fernando López y a la docente Prof. Carolina López. Eleva oraciones en su memoria.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposo Luis y sus hijos Sebastián, Ezequiel e Iván, su hija política y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos hoy en el cementerio Jardín del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleciò el 1/9/18|. Su esposo José Luis Campos, sus hijos Exequiel, Sebastián, Pinano, h. políticos, nietos, hermanos, tíos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en cementerio Jardín del Sol. Cobertura Servicio Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus hermanos Pepe, Dubio, Adriana, Fabián, Silvina y Paola, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el1/9/18|. Su hermano Dubio, su cuñada Mabel, sobrinos y tus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el1/9/18|. Su hermana Silvina, su esposo Perci y familia Leiva, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardin del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su hermana Adriana, su esposo Iñico, sus sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el1/9/18|. Su hermano Fabián, su esposa Mercedes y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el1/9/18|. Tu hermana del corazón Mony y esposo, tus sobrinas y tu tía Fina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol.

GODOY, SILVIA ELIZABETH (Tona) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su ahijado Punky, su esposa Valeria, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MALDONADO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su esposa Elsa Mabel Núñez, sus hijas Vanessa, Silvana, Ivana, h,polit. Dario, su nieta Morena y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio de Los Romanos. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 TEL. 4219787.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su hermana Marta y su sobrina Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Isolina, su hermano político Miguel Torres, sus sobrinas Marta, Miry y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Cuánta luz y amor entregaste en vida; cuántas bendiciones enviarás desde el Cielo". Sus sobrinos Sonia y Daniel participan con dolor su fallecimiento.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus sobrinas Tere y Susy Gómez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino". Sus sobrinos Hugo De Marco, Susana Estanciero de De Marco, Oscar, Sonia y Any, y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Señor, concédele el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Mario De Marco y flia.; Franco De Marco Alcalde y familia, participan con dolor su fallecimiento.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Sus amigos Carlos Alberto Tejada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Federico Sebastián Tejada y familia participan acongojados el fallecimiento del padre de sus amigos Guillermo y Andrea, los acompañan en el dolor y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Señor.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos de Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE MARCO, CARLOS AVELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Dr. Eduardo Coroleu, Lic. Romina Sarquiz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ROSA ALVINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/18|. Sus hermanos políticos Kaly y Lita, sus sobrinos, Sandra y Rubén, Gabriel y Vivian, Adrian, Antonella Rossi compartimos con mucho dolor tu partida abrazando a Marta, Miguel, Manuel, Nelly y Eduardo. Rogamos al Señor la reciba en su gloria eterna. Querida Rosita estás en nuestros corazones, descansa en paz. Amén.

MORENO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/18|. Su madre Norma Beatriz Martínez Vda. de Moreno. Sus hermanos Reynaldo, Daniela, Saul, Maria, Rodrigo, Flavia, Estefania, Romina, Emiliano, Nahuel, Noelia, Ramiro, Valentina. Sus sobrinos Bruno, Sofia, Adriana, Mauro, Ignacio, Thiago, Franchesca, Ihan y Luz. sus primos Yesica, Romina, Jonathan, Daiana, Silvia, Dario, Brian, Erik, Javier, Juan, Jose, Alicia, Graciela, Fany, Belen, Jose, Ricardo, y Ale y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Giménez. Dpto. Río Hondo a las 16 hs. Cob. Norcen. Servicio REalizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACHÁVAL, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/14|. Hijo de mi corazón, se cumple 4 años de tu desaparición física, pero para nosotros vives en el recuerdo de tu madre y hermanos e hijo invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

ORIETA DE CARDOZO, ANA BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/12|. Hija mía, amada Ana bella, han pasado seis años de ese fatídico día que me dejó mucho dolor y el alma herida por el resto de mi vida. Aún sigue mi pregunta sin respuesta ¿Porqué? No pude contigo si viví sirviendo al prójimo, porque esos médicos en los cuáles yo confié no intentaron hacer algo para salvarte o quizás si realmente era tu tiempo de partida. Ángel mío el dolor tal vez sería más leve hija querida mi Ana bella. Descansa en paz mi ángel. Te amo eternamente. Su madre Rosa, su esposo e hijos, Agustín y Lautaro, sus hermanos, cuñados, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos invitan a la misa que al cumplirse seis años de tu fallecimiento, se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Misericordia Bº Cáceres.

RAMÍREZ, CIRO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/16|. Su esposa Bica Pascuala, sus hijas Rita Liliana y Rosa Ángela; hijo político Antonio Abraham y sus nietos Matías y Melissa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ VDA. DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Madre querida ya pasaron 9 meses de tu partida, como extrañamos tus palabras, tus consejos, tu sonrisa, es difícil vivir sin ti. Que dolor y tristeza que genera en nuestras vidas tu inesperada partida, no se supera, no se borran las lágrimas ni los recuerdos. Solo pedimos a Dios que nos de fortaleza para seguir sin tu presencia. Sus hijos Elisa, Mario, Tono, Pocho, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 en la parroquia San José del barrio Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

IBÁÑEZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Papi hoy ya hace un año que partiste y para nosotros no pasa un solo día, lo que nos quedan son incontables preguntas para hacer pero no tenemos quien nos responda, estamos aquí tan dolidos aún con tu ausencia, sin poder escuchar tus bromas, risas y consejos, nos dejaste solas y no encontramos consuelo. Sabemos que estás en un lugar donde ya no dolerá nada y donde volverás a ser el mismo de siempre, lo único que te pedimos es que nos des las fuerzas necesarias para continuar en el camino sin vos. Su compañera Elvecia y sus hijas Ruegan una oración en su memoria e invitan al responso hoy a las 11hs en el cemet. Parque de la Paz.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 02/6/18|. Hijito querido al cumplirse 3 meses de tu partida al encuentro con Jesús oficiaremos un responso en el cementerio Jardín del Sol a horas 11 para rogar por la paz de tu alma, pidiendo al Altísimo haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Te amamos eternamente sus papis Kiko y Graciela, hermana Vane, Lele y Any. Rogamos oraciones en su querida memoria