Fotos Piden la absolución de la joven que mató a su novio rugbier

02/09/2018 -

La defensa de Julieta Silva, la joven acusada de haber atropellado y matado a su novio, el rugbier Genaro Fortunato en la ciudad mendocina de San Rafael el año pasado, solicitó la absolución de su clienta y se espera que la sentencia se conozca mañana. En una nueva etapa de alegatos, Alejandro Cazabán, abogado defensor de la única imputada consideró "una falta de respeto" que el Ministerio Público Fiscal haya pedido sumar el agravante del vínculo cuando "ya habían declarado todos los testigos", y consideró que "habría que repetir todo el proceso". "Se ha criticado mucho a Silva como conductora y como mujer, en su vida personal. El dolo debe ser probado con certeza absoluta. Lo único que he escuchado son pareceres, en los testigos y en los alegatos", sostuvo el letrado. Sobre la relación entre Silva y Fortunato, el defensor de la imputada aseguró que "no hay vínculo, no se dan los requisitos". "¿Por qué se acepta este vínculo y se descarta el que mantenía Julieta con su esposo Pablo Tabanera o el que tenía Genaro con Agostina Quiroga, que estaba embarazada de su hijo?", preguntó el profesional. Señaló que "la propia familia de Genaro desconocía la relación. Su hermano Fausto reconoció que si hubiera sido algo serio se lo hubiera contado". El abogado además ironizó y dijo: "Se ve que el estado de emoción violenta de Julieta duró un ratito porque después tenía todo calculado, según el MPF". Cazabán se refirió en su alegato también a la pelea de Genaro con Lucas Maure en el interior del boliche Mona Bar, y al respecto admitió que hubo una discusión subida de tono con Maure que iba directo a una pelea de golpes. "Intervinieron tres personas al menos para evitarlo. La propia Julieta y otros testigos dicen que Genaro estaba raro, sacado, y su exnovia Agostina Quiroga reconoció que solía agarrarse a golpes de puño cuando estaba en el boliche", amplió Cazabán. El abogado remarcó que el video muestra que del boliche salieron bien, a los besos. "Se golpea con la barra y Julieta lo asiste, ve que viene Maure y le dice que se vayan. Genaro mira dos veces hacia el interior de la Mona, enojado y queriendo volver a pelearse", completó el abogado.