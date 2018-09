Fotos VISITA. El Dr. Gerardo Zamora recorrió las instalaciones del Nodo Tecnológico.

02/09/2018 -

La delicada situación económica que atraviesa el país y el compromiso trazado por el Ejecutivo provincial de "seguir trabajando conjuntamente con el sector privado", para poder "mantener el nivel de actividad económica, el empleo y la posibilidad de un desarrollo sustentable", fueron temas señalados por el gobernador Gerardo Zamora.

En este marco, el mandatario dijo que "desde el Estado, y desde los que tenemos responsabilidad de gobierno en todos los ámbitos, tenemos que garantizar la seguridad jurídica, la paz social y también la posibilidad de mantener el empleo y el poder adquisitivo; porque eso nos va a permitir también, mantener el consumo, y consolidar el círculo virtuoso que a partir del valor agregado genera la industria como la gran posibilidad que tenemos para crecer".

Durante la apertura oficial de la Expo Santiago 2018 que se realiza hasta hoy en el Nodo Tecnológico, el mandatario santiagueño recalcó que nuestra provincia "tiene una producción primaria muy importante, y el objetivo es lograr ese valor agregado en origen, pero también -como ya saben todos los industriales- estamos dispuestos a seguir ayudando con la promoción industrial provincial y con todas las herramientas a nuestro alcance, a cualquier tipo de emprendimiento, ya sea agroindustrial, tecnológico o a cualquier otra actividad que genere trabajo genuino para los santiagueños".

Crisis inflacionaria

El gobernador Zamora reivindicó ser un "hombre de la política", y que por ello no pudo dejar de expresar que "en estos momentos de incertidumbre que se vive, debemos mirar y actuar siempre con esperanza y con optimismo. Creo que nuestro país tiene posibilidades siempre de recuperarse, confío y ayudaremos para que eso ocurra".

Dijo estar convencido de que "la inversión privada es el gran motorizador de la economía, y que el Estado debe garantizar, acompañando y estableciendo pautas necesarias para ello, como también un rumbo económico acertado. Sobre todo en un momento cuando el mundo parece haber cambiado algunos paradigmas. Ese rumbo se tiene que centrar en la defensa de la industria nacional, y requiere dialogar, consensuar y avanzar no sólo para que no decaigan nuestras posibilidades económicas, sino también para que no se fracture el cuerpo social", señaló.

Más adelante, Zamora reflexionó que "desde el nacimiento del capitalismo se ha generado un gran desarrollo económico en el mundo, que fue bueno, aunque por ahí pueda tener mala prensa, por la desformación posterior hacia un capitalismo salvaje. Pero esa idea de mucha gente poniendo sus ahorros para generar un mercado de capital destinado a financiar la producción de bienes y servicios (generadores de empleo) con el objetivo de obtener una ganancia, fue algo positivo, que ha movido la rueda económica del mundo; pero que en este último siglo, ha devenido lamentablemente, por falta de políticas públicas adecuadas, en un capitalismo netamente financiero y descontrolado; es decir: poca gente con mucho dinero que apuesta al mercado de capitales para obtener una ganancia, sin producir bienes y servicios, y eso no sirve para crecer", analizó.

En este plano, continuó: "si tenemos en claro esto, si dejamos de mirar la macro economía bajo la óptica de mercados financieros y especulativos, para orientarnos hacia una Argentina productiva, hacia adelante, tendremos futuro para nosotros y para nuestros hijos. Ruego a Dios que nos ilumine para encaminarnos definitivamente hacia ese futuro", concluyó el gobernador.