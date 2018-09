Biaggio destacó la intensidad de su equipo

Fotos CONFORME El DT, Claudio Biaggio aseguró que San Lorenzo estuvo a la altura del partido. El Pampa consideró que fueron más que River.

02/09/2018 -

El entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, rescató anoche la intensidad y agresividad que tuvo su equipo en el empate 1-1 frente a River Plate.

"Sabíamos de la jerarquía de River y que si lo dejas pensar te pueden complicar. Fuimos intensos y agresivos, y estuvimos a la altura del partido", subrayó el entrenador luego de la igualdad.

Y agregó: "Tuvimos varias en el primer tiempo y en el segundo apareció Blandi y nos dio el empate. Me parece que empezamos a encontrar el juego que nos faltaba, con la movilidad en el medio de los volantes y los delanteros".

Sobre la polémica jugada del primer tiempo de la mano dentro del área de Enzo Pérez que no cobró Jorge Baliño, Biaggio dijo: "La pelota le pega en el brazo, pero bueno la apreciación del árbitro fue otra y a mi no me gusta hablar de ellos porque son seres humanos y se pueden equivocar".