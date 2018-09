Una diputada kirchnerista pidió que Macri "dé un paso al costado"

02/09/2018 -

La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, exigió que el presidente Mauricio Macri y su equipo renuncien al Gobierno, luego de una semana con alta volatilidad cambiaria que dejó una abrupta devaluación del peso.

"A esta altura no importa si no pueden, no quieren o no saben cómo dejar de arruinar este país. Lo que importa es que den un paso al costado, tenemos mecanismos constitucionales que lo posibilitan", escribió la legisladora de Río Negro, primero en declaraciones radiales y luego en su cuenta personal de Twitter. "Hoy somos muchos los #patagónicos que queremos decirle a este gobierno que ya dio suficiente muestra de incompetencia. Ya no quedan dudas sobre su ineptitud para gobernar esta Nación a favor del pueblo argentino", agregó.

"¿Cuál es el cambio de timón? ¿Va a cambiar a Dujovne por Caputo y a Caputo por Dujovne? Es más de lo mismo. Yo creo que hasta acá llegamos. No tenemos que esperar un muerto en la calle, nadie quiere eso", resaltó Soria.