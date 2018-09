Un golpeado Racing recibirá a Rosario Central mientras que un envalentonado Independiente será visitante de Estudiantes

02/09/2018 -

Racing Club de Avellaneda, golpeado por la dura eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores de América a manos de River Plate, buscará recomponer su imagen hoy cuando reciba a Rosario Central, líder con puntaje ideal antes del inicio de esta cuarta fecha de la Superliga.

Por contrapartida, un motivado Independiente, que avanzó en el máximo certamen continental y buscará meterse en semifinales en la llave ante el "Millonario", visitará a Estudiantes de La Plata. Además, otro de los platos fuertes de hoy en la Superliga es el clásico santafesino que animarán Colón y Unión, en el estadio del Sabalero.

El programa de esta jornada dominguera, que se cerrará en la Bombonera con Boca vs. Vélez, es el siguiente: 11, Racing Club vs. Rosario Central (árbitro, Patricio Loustau); 13.15, Estudiantes vs. Independiente (en Quilmes, Ariel Penel); 15.30, Aldosivi de Mar del Plata vs. Tigre (Pablo Echavarría) y 17.45, Colón vs. Unión (Fernando Rapallini).

Polos opuestos

Avellaneda tiene dos polos opuestos que hoy se remarcan por la actualidad de ambos equipos en la Libertadores.

Racing llega de capa caída tras quedar eliminado. Y como dijo su capitán Lisandro López, ahora tiene la obligación de ser campeón en la Superliga, ya que en la Copa Argentina también había quedado eliminado, de manera prematura y ante un rival inesperado como Sarmiento de Chaco.

Habrá que ver qué decide el entrenador Eduardo Coudet en cuanto al equipo que pondrá en cancha hoy, sobre todo con Ricardo Centurión, que quedó otra vez en el centro de la polémica por haberse "marcado" la camiseta de Boca cuando se fue expulsado ante River. Más allá de que pidió perdón públicamente, habrá que ver cómo lo reciben los hinchas de la Academia.

Para colmo, el rival que tendrá Racing será por demás exigente. Es que el Rosario Central del "Patón" Bauza ganó en sus tres presentaciones y es el único que ostenta puntaje ideal en la competencia. Un partido lindo y atractivo por donde se lo mire.

Independiente atraviesa un presente diametralmente opuesto al de su clásico rival, ya que se metió entre los ocho mejores de América después de 28 años. Pero el Rojo necesita repuntar en la Superliga y para ello tendrá una visita de riesgo hoy a la cancha de Quilmes, donde lo espera Estudiantes.

El equipo del "Chino" Benítez, con muchos juveniles, estuvo muy cerca de sacar de la Copa al campeón defensor Gremio, pero perdió en los penales y ahora buscará revancha en el torneo local.