Brad Pitt quiso ayudar, pero algo le salió mal

02/09/2018 -

Como si sus problemas de divorcio con Angelina Jolie no fueran suficientes para quitarle la paz, ahora Brad Pitt enfrenta nuevos dolores de cabeza a raíz del trabajo deficiente que realizó su Fundación Make It Right para ayudar a los damnificados del huracán katrina.

En 2006, un año después de que el devastador huracán Katrina destrozara miles de hogares, el actor de Hollywood creó una fundación para ayudar a aquellas familias afectadas, a partir de la construcción de viviendas ecológicas modernas.

De acuerdo con los datos de la página web de arquitectura ArchDaily, Pitt gastó 24 millones de dólares en levantar 86 viviendas en la zona de Nueva Orleans.

Más de 10 años después de aquel huracán que dejó a miles de personas afectadas, las casas sufren un grave deterioro y se están cayendo a pedazos.

Los expertos que tomaron cartas en el asunto sostienen que los problemas que afectan a los edificios se deben a una construcción descuidada, y al uso de materiales deficientes. Si bien algunas pueden repararse, otras tendrán que ser demolidas.

En aquella oportunidad el actor había recurrido a la ayuda del diseñador William McDonough, y los edificios fueron creados por los mejores arquitectos, como el talentoso Frank Gehry.

Al respecto, un portavoz del actor aseguró: "Brad ha estado trabajando en esto desde alrededor de hace un año. Una vez que sabía que había cosas que no estaban a la altura de los estándares que él y otros esperaban, lo abordó. Por eso este reclamo le sorprende".