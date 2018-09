Damon Herriman hará de Charles Manson en cine y en televisión

02/09/2018 -

Quentin Tarantino y David Fincher han seleccionado al mismo actor, Damon Herriman, para interpretar en dos proyectos diferentes al asesino Charles Manson, según informó la web especializada Collider.

Fincher, nominado en dos ocasiones al Oscar por El curioso caso de Benjamin Button (2008) y La red social (2010), fichó al actor australiano Damon Herriman para interpretar a Manson en la segunda temporada de su serie Mindhunter, todavía sin fecha de estreno.

Aunque sus escenas se rodaron en julio, la noticia no se conoció hasta dos días después de que el portal The Wrap indicara que el mismo artista ha sido seleccionado por Tarantino para interpretar al líder de la secta "La Familia" en su película "Once Upon a Time in Hollywood".

Herriman, conocido por la serie Justified, tendrá la oportunidad de interpretar al mismo personaje en dos épocas diferentes, ya que la cinta de Tarantino sucede en los años sesenta, todavía con Manson en libertad y cerca de cometer sus crímenes, mientras que la serie de Fincher mostrará al asesino en prisión en la década de los ochenta. Por los crímenes al frente de su secta, Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció en 2017 a los 83 años.