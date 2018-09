Al director de "El Puntero" le gustaría llevar adelante una segunda entrega

Fotos El unitario protagoniza por De la Serna, Chávez, Toscano y Luque ganó el Martin Fierro de Oro 2012.

02/09/2018 -

¿Se acuerdan de El Puntero? La serie de Pol-ka, en la que Julio Chávez se lució con un personaje completamente distinto a los que acostumbra interpretar, y para el que incluso subió de peso y cambió su estética, podría tener una segunda temporada. Así lo dio a entender Mario Segade, director y guionista de la primera temporada que se emitió por El Trece en el 2011.

"El otro día vi El puntero con mi sobrina y su novio, que no lo habían visto, y me volví loco. Lo llamé a Suar para hacer la segunda temporada", adelantó en una entrevista radial con "Por si las moscas".

El unitario había ganado el Martín Fierro de Oro en el 2012, la misma suerte que, con otra productora, corrió el año pasado "El Marginal", la serie que a raíz del estrepitoso éxito obligó a los productores a realizar una precuela, y a pensar incluso en una posible tercera temporada.

Pero volviendo a "El Puntero", Segade contó: "Aún hoy, después de tantos años, me gustaría continuarla. Nunca la había vuelto a ver, y se me ocurrieron muchas cosas. Sentí que envejeció bien, que está actualizado y me contaron que mucha gente joven que no la vio ahora la ve por Netflix".

En la ficción no solo se lució Chávez, con su personaje de "El Gitano" y en medio de escenas dramáticas que llegaron a conmover profundamente al público, sino también Rodrigo De la Serna, Gabriela Toscano y Luis Luque.

"Es una serie que yo amé mucho, y la hice absolutamente solo; eso fue una jugada rarísima. Lo llamé a Adrián, con quien tenemos una muy buena relación, se sorprendió y se río. Pero no sé si hay alguna posibilidad", aclaró Mario Segade, dejando la puerta abierta para ir otra vez por el éxito.