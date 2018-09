Lali le envió un mensaje al Presidente: "Vamos hermano, dale, te dimos el poder, te dimos el mando, hagan lo que tienen que hacer"

-

Es una de las actrices y cantantes convertidas en referentes de millones de personas, dentro de la Argentina y fuera de ella. Y a sabiendas de que tiene innumerables ojos sobre ella, Lali Espósito busca superarse constantemente, como cuando aceptó interpretar la película "Acusada", adonde se pone en la piel de una joven juzgada por matar a una amiga.

Lali está comprometida no solo con su carrera sino con muchas causas sociales, como lo demostró sumándose a la campaña en favor de la legalización del aborto.

Esta vez, aprovechando la invitación de la periodista de Teleshow, a imaginarse preguntándole lo que quisiera a quien quisiera -como le enseñó de pequeña su madre- inclusive al Presidente, Lali se animó a contar qué le diría hoy a Mauricio Macri. "Vamos hermano, dale, te dimos el poder, te dimos el mando, hagan lo que tienen que hacer", dijo.

Y siguió ahondando: "Considero que las cosas no están bien. Hay cosas que han sido errores garrafales de este Gobierno, ni hablar del anterior, como también sus aciertos. Esto sucede muy seguido acá: estamos muy acostumbrados al quilombo. Nunca estamos ni en paz ni bien. Es la historia argentina. Pero yo soy muy calma con las cosas, veo a veces que se piden cosas inmediatas y desde un lugar tan jodido a nivel violencia y todo. No sé cómo será estar en los zapatos de esta gente. Que tendrá sus mierdas, sus errores, podemos criticar, pedir que mejoren, pero hay algo de crítica porque sí, y eso no tira para adelante, y no está bueno. Si le tuviera que decir algo es: ‘Vamos hermano, dale, te dimos el poder, te dimos el mando, hagan lo que tienen que hacer’. Realmente sé que no es fácil, por eso lo diría desde un lugar de respeto, porque hay que estar en ese lugar. No me quiero ni imaginar lo que será. Pero si te pusiste en ese lugar y se te votó, el título sería: ‘Dale, hermano’".