Fotos Dayub sorprendió con la decisión de regalar entradas

02/09/2018 -

"Dada la difícil situación q vive el país, el Chacarerean Teatre (@chacarerean) destinará, 20 entradas gratuitas para aquellos espectadores que, queriendo ir al teatro, no pueden hacerlo por cuestiones económicas. Manda un mail a in [email protected] rereanteatre. com.ar". Con este mensaje sorprendió el viernes en Twitter el actor Mauricio Dayub, quien además es uno de los dueños del teatro donde se presenta la obra "La sala roja". Según trascendió, los pedidos de entradas no tardaron en llegar, y las 20 fueron entregadas entre el público que disfrutó de una salida teatral. Para un teatro con capacidad para 200 personas, 20 entradas es un número importante, por lo que la iniciativa de Dayub fue muy bien vista por sus colegas. "Me dicen en el Chacarerean que lo han tomado cien por ciento positivamente. Me alegra que se entienda como lo que es, y poder brindarle la posibilidad de pasar un buen momento al espectador que quiera y no pueda hacerlo en estos días", comentó Mauricio Dayub al diario Clarín. Y aclaró las razones de este gesto: "Solo fue un impulso, propio de la desazón general que estamos viviendo. No soy un actor identificado con un partido político en particular por eso pude hacerlo y la gente lo entiende así, natural, como es, sin politizarlo", dijo. Por otra par te, también remarcó que se trató de un solo día. "Es algo excepcional lo que planteé en el tuit, un poco como el nivel de desazón que vivimos en estas horas. Ojalá pase pronto este estado de situación y no haga falta pensar en estas cosas y los argentinos tengamos un país medianamente normal", destacó el actor que forma parte de uno de los éxitos teatrales como es "Toc Toc".