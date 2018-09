Si tuvieras la oportunidad de hablar con el presidente, ¿qué le dirías?

Hoy 11:50 -

“Veo al Presidente poco dispuesto al diálogo y la escucha, más allá de sus declaraciones, de manera que esa escena me parece ilusoria.

Pero le diría que recapacite sobre la responsabilidad que entraña su cargo. Que recuerde que ´responsabilidad´ significa responder ante las consecuencias de las propias acciones; le diría que, si bien habla poco con los ciudadanos, piense antes de hablar prometiendo futuros que no asoman; le recomendaría que vea la película “Churchill”.

No que lea sobre Churchill y otros grandes estadistas, porque quizás no tenga tiempo o ganas o posiblemente no sea afecto a la lectura. Pero una película puede ver, solo lleva dos horas.

Cuando el gran estadista inglés tuvo que prometer “sangre, sudor y lágrimas”, supo hacerlo, supo cómo hacerlo y supo encabezar el camino, aún sin garantías. No salió a timbrear. Le diría que es un error asumir la presidencia como un pasatiempo y que la política es algo demasiado importante como para despreciarla. Si un presidente desprecia la política el costo lo paga la sociedad”.