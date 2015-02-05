CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de septiembre de 2018
Por El Liberal
03/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.05 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIA DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. SAINT LOMO
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL CORDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
SPACE
06.21 MATRIX
08.58 LA FURIA DE LA MONTAÑA
11.08 LÍMITE VERTICAL
13.33 EMPERADOR
15.37 FURIA DE TITANES
17.35 LA BATALLA DE RIDDICK
19.53 SHANGHAI KID
22.00 ASESINO NINJA
23.53 EL OBJETIVO
CINECANAL
11.20 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA
13.00 PEQUEÑOS INVASORES
14.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
16.55 SHREK PARA SIEMPRE
18.30 MONSTER TRUCKS
20.20 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
22.00 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.30 ESTACIÓN 19
13.25 ESCÁNDALO
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 MALAS ENSEÑANZAS
22.00 ESTACIÓN 19
CINEMAX
06.29 EL GIGANTE DE HIERRO
08.07 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS
09.47 NUNCA ES TARDE PARA AMAR
11.59 LA BAMBA
14.09 ENCUENTRO INESPERADO
16.04 UNA BUENA MENTIRA
18.14 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS
19.54 EL SECRETO DE ADALINE
22.06 SIEMPRE ALICE
TCM
08.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.32 LA NIÑERA
09.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.59 LA NIÑERA
11.24 LA NIÑERA
11.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
12.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.03 EN BUSCA DE UN SUEÑO
15.02 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
17.08 MATILDA
19.00 EL PATRIOTA
22.00 UN PLAN PERFECTO
TNT
07.01 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO
08.55 LA GRAN AVENTURA LEGO
10.37 10.000 A.C.
12.28 EL PODER DEL TALISMÁN
14.06 GRAVEDAD
15.40 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
17.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
00.07 EL CASTIGADOR
A DÓNDE IR
MORANGO RESTOBAR (RIVADAVIA 210)
+VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA, TANGO BAR”,
CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/09- 05/09 17:00 (Cast)
MEGALODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 05/09 19:10 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY AL 05/09 18:10 (Cast) 20:25
(Cast) 22:40 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)
03/09- 05/09 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
MEGALODON (2D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 05/09 21:40 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/09- 05/09 16:05 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D):
ACCION (+13 AÑOS)
03/09 - 05/09 17:00 (Cast) 22:00
(Subt)
A LA DERIVA (2D):
DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)
HOY AL 05/09 19:30 (Subt)
MI EX ES UN ESPÍA (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
HOY AL 05/09 20:10 (Cast) 22:30
(Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/09 - 05/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
HOY AL 05/09 18:00 (Cast) 20:20
(Cast) 22:40 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS
C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30
EL JUSTICIERO 2D APTA 16
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:10-
SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL
JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 18:10
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:40- 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
SUBTITULADA 2D 22:50-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:30