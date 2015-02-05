CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de septiembre de 2018

03/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.05 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIA DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. GIMNASIA (M)

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: RED STAR vs. SAINT LOMO

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRONSPORT

 

CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL CORDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

 

PELÍCULAS

SPACE

06.21 MATRIX

08.58 LA FURIA DE LA MONTAÑA

11.08 LÍMITE VERTICAL

13.33 EMPERADOR

15.37 FURIA DE TITANES

17.35 LA BATALLA DE RIDDICK

19.53 SHANGHAI KID

22.00 ASESINO NINJA

23.53 EL OBJETIVO

 

CINECANAL

11.20 NANNY MCPHEE, LA NANA MÁGICA

13.00 PEQUEÑOS INVASORES

14.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

16.55 SHREK PARA SIEMPRE

18.30 MONSTER TRUCKS

20.20 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

22.00 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.30 ESTACIÓN 19

13.25 ESCÁNDALO

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 MALAS ENSEÑANZAS

22.00 ESTACIÓN 19

 

CINEMAX

06.29 EL GIGANTE DE HIERRO

08.07 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS

09.47 NUNCA ES TARDE PARA AMAR

11.59 LA BAMBA

14.09 ENCUENTRO INESPERADO

16.04 UNA BUENA MENTIRA

18.14 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS

19.54 EL SECRETO DE ADALINE

22.06 SIEMPRE ALICE

 

TCM

08.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.32 LA NIÑERA

09.20 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.07 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.59 LA NIÑERA

11.24 LA NIÑERA

11.47 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

12.13 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.03 EN BUSCA DE UN SUEÑO

15.02 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

17.08 MATILDA

19.00 EL PATRIOTA

22.00 UN PLAN PERFECTO

 

TNT

07.01 MI MASCOTA ES UN MONSTRUO

08.55 LA GRAN AVENTURA LEGO

10.37 10.000 A.C.

12.28 EL PODER DEL TALISMÁN

14.06 GRAVEDAD

15.40 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

17.49 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

20.03 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

00.07 EL CASTIGADOR

 

A DÓNDE IR

MORANGO RESTOBAR (RIVADAVIA 210)

+VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE, NOCHE DE COMPETIDORES EN “MILONGA BRAVA, TANGO BAR”,

CON MAYRA ALVARADO, IVÁN GERMÁN PAZ, GUIDO MAZZA, CECILIA SILVA, AUGUSTO CASTAÑO CEVILÁN, ALEXIS ALVARADO, MARIANA BRAVO NEIRA, OMAR CORONEL, LUIS SANTIAGO GÓMEZ, Y MARÍA VICTORIA MARÍN.

 

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 7, CLAUDIO ACOSTA PRESENTA “AMÉRICA EN MI PIEL”; JANA BANEGAS Y EL PROYECTO; LA CARANCHADA DEL ESTER; LUCY RAMOS; NACIDOS DEL TIEMPO, Y OTROS INVITADOS. ACTUARÁN TAMBIÉN EL BALLET LATINOAMERICANO DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL BALLET FOLCLÓRICO CIUDAD DE LA BANDA, Y EL TALLER DE DANZAS “NUESTRAS RAÍCES”.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/09- 05/09 17:00 (Cast)

MEGALODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 05/09 19:10 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 05/09 18:10 (Cast) 20:25

(Cast) 22:40 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA, COMEDIA (+13 AÑOS)

03/09- 05/09 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

MEGALODON (2D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 05/09 21:40 (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/09- 05/09 16:05 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D):

ACCION (+13 AÑOS)

03/09 - 05/09 17:00 (Cast) 22:00

(Subt)

A LA DERIVA (2D):

DRAMA, AVENTURA (+13 AÑOS)

HOY AL 05/09 19:30 (Subt)

MI EX ES UN ESPÍA (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

HOY AL 05/09 20:10 (Cast) 22:30

(Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/09 - 05/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

HOY AL 05/09 18:00 (Cast) 20:20

(Cast) 22:40 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

LA QUIETUD 2D APTA 16 AÑOS

C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30

EL JUSTICIERO 2D APTA 16

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:10-

SUBTITULADA 2D 20:10-(SOLO EL

JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 18:10

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:40- 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

SUBTITULADA 2D 22:50-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:30

 
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