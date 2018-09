“Está en las raíces del santiagueño y la vive de un modo muy particular”

03/09/2018 -

La religiosidad popular del santiagueño es fortísima y es mucho más fuerte que lo institucional. Creo que tiene otro valor esto de creer más en las grutas, en los santos que están por afuera de lo que es la tradición de la Iglesia.

El santiagueño vive la religión de un modo muy particular, y ese "vivir la religión" tiene que ver con, por ejemplo, ir a San Gil a pasar el día. Es acercarse, es estar presente, es llevar unas velas, flores. La religiosidad popular del santiagueño está en sus raíces, en el ADN de cada uno.

San Gil tiene un feligrés distinto, el que llega con su bombo, con su ruido, canta. No es el feligrés de una iglesia tradicional. Por este motivo, tal vez, en algunos lugares nos empezaron a cerrar las puertas, nos ponían excusas hasta que después tuvimos un acercamiento hacia la iglesia como institución, que fue cuando conocimos al padre "Monchi" Tenti y al padre Marcelo Trejo. Ellos nos abrieron las puertas y nos ayudaron siempre. De hecho, a la parroquia San Roque viene siempre el santo para realizar misas en su honor.

Desde ese momento, es que estamos en San Roque, porque históricamente, San Gil llegaba a San Francisco y después por algunos temas dejamos de llegar ahí.

El hecho de que ellos sean muy cercanos a la gente es fundamental, porque una de las cuestiones básicas de la religiosidad popular tiene que ver con la cercanía, el vínculo.

Somos una familia sumamente católica, creemos en Dios, somos católicos corrientes y no nos costó nada el acercamiento. Sentíamos un poco esto de no poder acercarnos y no poder tener abiertas las puertas de la iglesia, en su momento.

Creo que con la presencia de monseñor Ariel Torrado Mosconi, Santiago generó esa apertura. Él iba siempre, cualquier día. Fue una persona que siempre se caracterizó por su cercanía. La gente iba a encontrarse con él para hablar, para pedir bendiciones y él estaba absolutamente predispuesto. Eso generó San Gil, que la iglesia se mezcle con la gente y que esté ahí participando. Ahora incluso se hicieron bautismos en esta fiesta.

Lo importante es la instantaneidad con la que la gente se manifiesta. Vemos que se llega mucha gente a agradecer, a pedir, por la familia, pero lo hace de frente a San Gil. Todo lo que se vive ahí es realmente imponente.

San Gil es un espacio de encuentro los 365 días del año. La gente que vive ahí acomoda su vida de manera tal que la capilla esté siempre abierta. Los fines de semana es cuando más la gente suele ir y va y se queda a pasar el día.

El día de la fiesta central recibimos cerca de 30 mil personas en un espacio que hoy logramos acondicionarlo para la recepción de fieles. Siento que San Gil es muy fuerte. Lo vivo con un sentimiento muy profundo, pero San Gil va más allá de nosotros, si la familia decidiera no hacer nada el 1 de septiembre, la fiesta igual se haría, porque es de la gente la que la hace, porque lo que ocurre en el lugar, lo genera la gente, el feligrés.

Historia

La imagen de San Gil llegó a la familia Cobacho hace casi 200 años a través de un peregrino que andaba por la zona. Él se había instalado ahí varios años. Él era quien tenía la imagen, y cuando decidió seguir viaje, se la dejó a mi tatarabuelo, quien la recibió y escuchó la historia. Este peregrino le pedía que le hicieran una peregrinación, una celebración, que es todo lo que hacemos hoy.