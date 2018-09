“Es una expresión muy genuina y simple, que cree en la providencia de Dios ”

03/09/2018 -

La religiosidad popular es un lugar teológico de preponderancia, un lugar sociocultural superadecuado para el encuentro con Dios, que es la finalidad de la iglesia. La iglesia está para vivir la experiencia del encuentro con Cristo Resucitado y poder compartirla y comunicarla a los demás. Y la religiosidad popular es una expresión muy genuina de esa fe sencilla, simple, que cree en la providencia de Dios, que descubre la bondad de Dios en estos gestos de caminar, de la música, de la danza y que está ligado también a nuestros ancestros, incluso desde la precolonización y mestizado después de la colonización. Engloba dos aspectos muy importantes: lo religioso y lo cultural.

La Iglesia desde siempre ha querido rescatar la religiosidad popular. No siempre lo ha hecho adecuadamente. A veces se ha querido traerla a un marco institucional, cuando en realidad la dinámica es al revés. La Iglesia en salida, de la que tanto habla el Papa, es la Iglesia que sale a evangelizar y llevar la buena noticia de la fe a aquellos lugares marginales y excluidos. La mayoría de la gente que participa de estos espacios de religiosidad popular es justamente la excluida desde el punto de vista socioeconómico.

La Iglesia tiene dos o tres razones para realizar estos actos: un mandato misionero, su esencia, pero también la opción por los pobres.

Ir a San Gil, a la Virgen de Huachana, a San Esteban, en el fondo es ir al encuentro de aquellos que son los olvidados de la sociedad.

En estas fiestas se ve mucha gente humilde que se acerca a que le bendigas un hijo, una imagen, para que le toques la frente porque están enfermos. Son gestos que hacía Jesús y que se ha perdido en el marco de la Iglesia institucional, normativa, de preceptos y sacramentalista. Se ha perdido el contacto con la persona.

Masivas

Estas fiestas siempre han sido multitudinarias. Posiblemente ahora mucho más, porque la Iglesia en su marco institucional, suele expulsar a la gente, obviamente, sin quererlo (para bautizar o casar se piden muchos requisitos…etc.) Y toda esta gente que se siente excluida recurre a encontrarse con Dios en estos ámbitos que tienen una fuerte carga de emotividad, porque son componentes muy emotivos, es instantáneo, sin tanta mediación.

Esto es lo lindo y extraordinario de la religiosidad popular, y es lo que nosotros, humildemente intentamos hacer en Mama Antula también. Cuando el papa Francisco anunció la beatificación de Mama Antula, nosotros ya teníamos la mitad de la capilla levantada en Silípica, porque si bien ella nació en Santiago, su familia vivió ahí e incluso organizó algunos retiros. Está muy vinculada a la Villa. Pero se hizo su capilla en Silípica porque tuvimos la intuición de que ese podría ser un lugar de religiosidad popular muy fuerte. Si no, hubiera quedado reducida a la Catedral Basílica, con una misa al año para 20 personas del centro y nadie más la iba a conocer.

Los eventos que organizamos al año se realizan con la única finalidad de que Silípica se convierta en un ámbito espiritual que recoja estos signos de la religiosidad popular, vinculando a la gente de la zona.

En estos lugares, la gente puede expresarse. En el marco de una Iglesia que se expresa a través de ritos, de oraciones, de memoria, aquí se encuentran directamente con Dios, cada uno a su manera y su estilo; ahí no hay distancia, no hay dicotomía, al contrario. Estos son espacios en los que hay que evangelizar, trabajar con mucha ternura y misericordia, y tener compasión con la gente que va a esos lugares, ya que por ahí no pueden expresar su fe de manera verbal, y se expresan de otra manera. Creo que hay dos instancias de participación: la fluida, con la participación de la gente más humilde, más sencilla, en fiestas de aquellos santos que no están institucionalizados; y el de los ámbitos más formales de la Iglesia.