Una relación más directa

03/09/2018 -

"Es que, el ‘Santo Popular’, dialoga directamente con el fiel, es más cercano, más directo, no exige encrucijadas de ritos y liturgia, las solemnidades son mínimas, da respuestas rápidas a los requerimientos. El Santo Popular, dicen los fieles, no me juzga, no me castiga o me pone en penitencia, ni me habla o se relaciona desde el poder o la dominación, ni me hace temer a Dios, ni divulga rumores diabólicos, no me hace sentir desde visiones apocalípticas, del acercamiento del fin del mundo, ni me habla de la preparación para el reino milenario y de las recompensas de una nueva vida junto al Señor, marchando hacia la justicia divina, como sí lo hace el culto cristiano y el cura de la Iglesia. (Hugo R. Manfredi-La religiosidad popular en Santiago del Estero).