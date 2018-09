Evangelio según San Lucas 4,16-30

03/09/2018 -

En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor".

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: "Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír".

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: "¿No es éste el hijo de José?"

Y Jesús les dijo: "Sin duda me recitaréis aquel refrán: ‘Médico, cúrate a ti mismo’; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún". Y añadió: "Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio".

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

Comentario

Pablo, nos dice el texto, que llega a los cristianos de Corintio proclamando el misterio de Dios. Podemos preguntarnos: ¿Qué esconde este misterio? ¿De qué se trata? Para que no perdamos tiempo ni energías en discusiones vanas, el mismo Pablo lo contesta con una sencilla rotundidad, apelando a su forma de predicar. Es impresionante con que humildad y contundencia afirma: "no conozco otra cosa que a Jesucristo, y a éste crucificado". ¡Qué experiencia de encuentro y de vida no tendría para hablar así! Y qué deseo de anunciar esta salvación para que otros pudieran hacer esta experiencia.

Podemos sentir que le urge hablar acerca de la esperanza que hay en la muerte y resurrección de Jesús, para que la fe de esa comunidad no sea como hojarasca que lleva el viento. Necesita dejar creyentes sólidos que puedan a su vez convertirse en seguidores de Cristo. Les dejo una pregunta: ¿Qué le puede pasar a Pablo para que llegue a expresar esto? "Y estuve entre vosotros con debilidad, asustado y temblando de miedo".

El era un hombre formado, con una doctrina clara y con experiencia de predicador. Quizás Pablo estaba abriendo aquí su propio corazón y nos permitió observar sus pensamientos más profundos y su manera de pensar ante este gran misterio.