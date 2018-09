Automovilistas se salvan tras chocar un montículo de escombros

Fotos PERICIAS. La Policía trabajó en el lugar para determinar las causas del accidente vial.

El conductor de un automóvil no advirtió la presencia de un montículo de escombros y no pudo evitar la colisión. Por fortuna los ocupantes del rodado no resultaron lesionados, pero el vehículo resultó con severos daños.

Fuentes policiales informaron que el accidente se registró ayer, en horas de la mañana, en la intersección de calles 25 Mayo y Libarona del barrio Rosso de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Ford Focus color negro impactó contra un montículo de fragmentos de pavimento que iba a ser removido.

De acuerdo con lo manifestado por la Policía, los escombros estaban bien señalizados, sin embargo el conductor, un joven de apellido González domiciliado en La Banda, no lo divisó.

El conductor de 23 años viajaba acompañado por un joven de apellido Soto de la misma edad y un hombre de 34 años de apellido Nielo, estos últimos dos de la ciudad de Bandera. Tras el impacto, el auto sufrió la rotura de la parte delantera y dejó de funcionar en el lugar.