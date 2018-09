Los ex compañeros no lo saludaron a Mauro Zárate

03/09/2018 -

Antes del partido, ningún jugador de Vélez se acercó a saludar a Mauro, quien caminó en soledad hasta el banco y ahí se quedó. Eso sí: en el segundo tiempo se cruzó con Domínguez y le dio un beso.

La partida de Zárate de Vélez fue la novela del mercado de pases. El delantero, sumamente identificado con la institución de Liniers, decidió no continuar en el Fortín y acordó su llegada a Boca, quien le adquirió el pase al Watford. Y ayer, Mauro volvió a encontrarse con sus ex compañeros pero, al parecer, la cuestión no terminó en los mejores términos.

Antes del comienzo del partido, Zárate caminó sin levantar la cabeza rumbo al banco de suplentes. No hubo saludo con sus rivales de turno: nadie se acercó a saludarlo ni él fue hasta el banco visitante. Ante las cámaras, cero contacto. Tuvo un cruce con Domínguez nada más.