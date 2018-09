"En el segundo tiempo se vio lo mejor"

Fotos CONFORME. El DT manifestó su alegría por el triunfo y el juego mostrado por Mitre ante Gimnasia.

03/09/2018 -

El director técnico de Mitre, Alfredo Grelak se mostró conforme con el funcionamiento de su equipo y resaltó lo exhibido en el segundo tiempo, en lo que fue triunfo por 2-0 sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza, aunque también reveló su preocupación por la falta de eficacia.

"Mitre fue un justo ganador. En el segundo tiempo se vio lo que en el primer tiempo no se pudo dar. La ansiedad, los nervios y la necesidad de hacer un buen encuentro influyeron un poco. Pero a medida que fueron pasando los minutos fuimos encontrando los espacios y la tranquilidad para jugar al fútbol que pretendíamos", aseguró Alfredo Grelak, en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador mostró preocupación por la cantidad de oportunidades perdidas.

"Es una cosa a trabajar. No nos podemos dar el lujo de generar tantas situaciones y no convertir. En algunos partidos quizás no tengamos otras chances para hacerlas. Y si nos llegan y nos convierten va ser preocupante. Es un punto a trabajar", anticipó.

En la previa, Gimnasia se presentaba como un rival complicado, sin embargo Mitre lo superó y Grelak explicó los motivos.

"Es un equipo muy difícil, ordenado, que trabaja bien y pudimos contrarrestar ese orden. Con la velocidad que le dimos al juego logramos encontrar los espacios necesarios para generar las situaciones que conseguimos".

Grelak afirmó que ayer se hizo un mejor juego que en el primer partido y aseguró que eso se dio porque sus futbolistas se animaron a soltarse.

"Nos animarnos a jugar. Este es un equipo que tiene los jugadores para intentarlo y cuando tenés estos futbolistas, me quedo tranquilo porque en algún momento van a aparecer. En su gran mayoría aparecieron en la segunda parte. Cuando Ruiz empieza a jugar, González, Pérez Godoy y más allá de nombres puntuales tenemos jugadores dinámicos que con espacio son peligrosos", acotó.

Por último, habló sobre la ilusión que provoca Mitre en su público y de lo complicado que será para los rivales, jugar en Roca y Tres de Febrero.

"Siempre quisimos que la gente se identifique con este equipo y si continuamos con estas actuaciones vendrán a ver lo que esperan. Va ser muy difícil que los equipos se lleven algo de acá", cerró.