Los representantes también son actores importantes

03/09/2018 -

Los agentes que representan a los extranjeros en la Liga Nacional, también están a la espera para renegociar los contratos de sus jugadores. Hoy, aseguran que lo más posible es que se puedan hacer arreglos entre las partes y en caso de que no, entonces ver las formas de terminar el vínculo. Eso depende de cada situación. Pero mas que eso, aún hoy no se puede decir porque esto es muy repentino y deben manejarse las negociaciones en los mejores términos posibles. El santiagueño Gustavo Gorini, es uno de los representantes que tiene un buen número de jugadores en la LNB. En su caso, siempre tuvo buena voluntad con todos los clubes de la Liga, aunque esta temporadas no tendrá tantos representados como antes.