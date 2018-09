El dólar preocupa a los clubes

Fotos SITUACIÓN. Olímpico cuenta con Torres, Holton, Guzmán y Ahmed.

03/09/2018 -

El ámbito de la Liga Nacional de Básquet también sigue muy de cerca lo que ocurre con la suba del dólar. La corrida cambiaria de los últimos días, obligará a que los clubes deban renegociar los contratos de sus extranjeros. Los mismos, por supuesto, están dolarizados y generan preocupación. Los presidentes de Quimsa y Olímpico, Gerardo Montenegro y Oscar Ledesma Abdala, dialogaron con EL LIBERAL y manifestaron cuál es la postura de ambas instituciones ante esta situación de incertidumbre.

"Estamos analizando todavía cómo continuar con este tema. Aún no sabemos cuándo se termina esta corrida cambiaria. Ni siquiera podemos todavía a renegociar o a intentar renegociar para tomar decisiones definitivas. Esto no se puede saber hasta que quede definido cuál será el valor del dólar", aseguró Montenegro, quien es además vicepresidente primero de la Asociación de Clubes.

"Es complicado el tema porque esto ya se venía perfilando a mitad de camino de la temporada anterior. Estábamos con un dólar a 19 y se empezó a devaluar en enero. Tal es así que a los extranjeros de la temporada anterior no los pudimos repetir por cuestiones presupuestarias. Barajamos y dimos de vuelta, buscando un mercado alternativo de extranjeros, no garantidos desde el punto de vista contractual y nuevos para la Liga Nacional. Obviamente con otro tipo de presupuesto", aseguró Ledesma Abdala.

A su vez, el presidente de Olímpico agregó: "Tengo entendido que la mayoría son contratos no garantidos, lo cual deja un margen para hacer uso de la opción de rescindir en el caso de que no se puedan cumplir con las obligaciones. Algunos equipos probablemente opten por esa postura. No es nuestro caso. Nosotros hemos tomado los recaudos. Ojalá no se dispare del todo y no surja alguna locura. Estamos con el plantel completo, con extranjeros que están dentro de la coherencia, pero dentro de esa coherencia, el mercado de cotización se puede alterar del todo en un marco de incertidumbre. Estaremos atentos. No tenemos el revólver en la cabeza de tener de decir que es imprescindible seguir con los extranjeros", agregó el dirigente bandeño.

Por su parte, Gerardo Montenegro destacó: "Esto, desde ya, produce un desfasaje en los presupuestos de los clubes de la Liga Nacional. La mayoría de los clubes, por las conversaciones que tenemos habitualmente, estuvo negociando con un dólar a 30 pesos. Si llega a 40 pesos, genera obviamente problemas en los planteles. Y allí, cada club tiene su particularidad. En el caso nuestro, este año tenemos dos extranjeros. El impacto por supuesto es también para nosotros. Pero hay clubes que cuentan con cuatro o cinco extranjeros. Y cada club sabrá entonces cómo afrontar este tema. En el caso de Quimsa, seguimos esperando que termine esta corrida cambiaria para sentarnos a renegociar sobre una realidad concreta para hablar con los agentes que representan a nuestros jugadores. Nosotros tenemos una muy buena relación con los jugadores y con sus representantes como para poder seguir adelante con este tema".

Por último, Ledesma Abdala señaló: "Llegado el momento, está el plan de emergencia de rescindir con alguno de ellos. La idea nuestra es no cambiar a nadie. Pero bueno, tampoco nos vamos a inmolar y no vamos a poner en juego las finanzas del club. Si bien están estos imprevistos, sí podía existir la posibilidad de cambios, pero no de este porcentaje. Esto se va a ir evaluando día a día", cerró.