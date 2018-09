"El azar nos está jugando en contra"

Fotos ESFUERZO. Coleoni destacó el juego y la actitud de Central Córdoba y lamentó el resultado final.

03/09/2018 -

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, habló ayer en Mendoza tras la derrota ante Independiente Rivadavia. Aunque lamentó el resultado final, destacó el juego de su equipo y aseguró que el 0- 2, fue injusto.

"Hace mucho que no nos toca perder, pero son cosas que pueden pasar. Fue un partido raro, difícil de analizar. Nos hacemos el gol nosotros y después ellos casi ni nos patearon. Mostramos un buen juego, pero no pudimos concretar. Me llevo de positivo el rendimiento del equipo. Fue injusto el 2 a 0 en contra", aseguró el "Sapito".

"El segundo gol ya fue fuera de contexto, con nuestro arquero yendo a buscar al área rival. Nosotros nos plantamos de visitante e hicimos muchas cosas buenas. En ese aspecto, nos vamos tranquilos. Nos tocó perder, pero hay que estar tranquilos porque esto recién empieza. Los muchachos mostraron mucha actitud. No me voy contento, pero si tranquilo. Y eso tiene que ver con la actitud y con el juego", destacó.

A su vez, el DT puntualizó: "Pusimos jugadores de ataque. El rival se metió atrás y nosotros lo fuimos a buscar. Tuvimos chances muy claras, con dos delanteros centro. Estuvimos varias veces muy cerca, pero no estamos muy derechos. En esto del azar, nos está jugando en contra", lanzó.

"Vamos a trabajar este tiempo para crecer. Es muy factible que más allá del buen partido que hicimos en Mendoza, está claro que es posible que cambiemos algunas cositas del equipo. Veremos cómo se trabaja en la semana. Me hubiera preocupado si nos peloteaban o si el equipo no mostraba valentía y actitud para ir a buscar el partido. Vamos a trabajar para que las incidencias jueguen a favor y podamos conseguir nuestro primer triunfo", cerró.