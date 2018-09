Citan a docentes a notificarse del estado de sus trámites

03/09/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites y las resoluciones recaídas en cada caso.

Deben concurrir Acosta, David; Dir. Esc. 981; Jugo, Gladys; Chávez Ramona; Dir. Esc. 881; Dir. Esc. 945; Luna, Mónica; Sández Valeria; Chanta Andrés; Salto Hugo; Escalada Patricia; Arias Rebeca B.; Dir. Esc. 1172; Núñez Daniel; Lobo Sandra; Herrera Rubio Patricia; Díaz Sara E.; Aguirre Mirta B.; Ávila, Dolores; Arévalo, Ricardo O.; Argañaraz Andrea; Dir. Esc. 1091 As. 5791/18; Escalada, Nélida; Lobo Sandra; Sosa Norma; Ferreyra Eduardo G.; Cruz Luciana As. 25592/18; Fiad, Patricia As. 54866/16; Torres, Teresita As. 6759/18; Dir. Esc. Nº 999 As. Nº 27395/18; Dir. Esc. Nº 262 As. Nº 27324/18; Galván, Leticia As. Nº 59264/17; Mansilla Ávila, María As. Nº 67184/16; Abdo, Cristina As. Nº 18261/17; González, Valeria As. Nº 12703/18.