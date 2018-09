Investigan a barrabrava por el crimen del mecánico Móttola

Fotos INSPECCIÓN La aparición de un vehículo de la víctima reactivó el proceso.Farrán Serlé aguarda informes y análisis de ADN.

03/09/2018 -

La pieza vital del rompecabezas en el asesinato de Eduardo Móttola parece ocultarse en un "barrabrava", un asesino a sueldo, y en la presunta existencia de deudas, una probable vinculación con drogas y en diversas relaciones con mujeres.

Allí radicaría el "pasaporte" para delatar a quien, o quienes, sellaron la muerte del mecánico, ejecutado de 5 tiros en agosto.

Un colaborador deslizó que ha sido investigadas las cuentas de Móttola y hoy todo gira en torno a un barrabrava capitalino.

Lo pendiente

Lo que la Fiscalía no logra es armonizar el rol y el valor de cada pieza, ya que con ello tendría una percepción clara y objetiva.

Superficialmente, se supo que el mecánico tenía deudas y cheques que no había logrado levantar.

Sin embargo, por sí sola esa realidad no habría obrado como disparador y decantar en tanta sangre.

Otra corriente prefiere trasladar la encrucijada hacia el conjunto de amigas del mecánico, algunas de las cuales habituaba visitar de noche, trascendió.

La teoría pasional le cierra más a los policías, acostumbrados a regirse por el manual de estilo criminal: "Se mata por amor o dinero", sugiere en uno de sus postulados básicos.

Desde esa posibilidad, no quedó amiga o marido por interrogar, pero no emergen sospechosos con nombre y apellido. Igual, los funcionarios preguntan, repreguntan, visitan, léase incomodan, al segmento de personajes, cuya relación con Móttola no era de las mejores. Esta semana, la fiscal interrogaría de nuevo a los "testigos" y confía en que caiga el muro de silencio.