Cristina Kirchner vuelve a declarar hoy en la causa de los "cuadernos"

Fotos INVOLUCRAMIENTO. Aseguran que Cristina tenía conocimiento del sistema de "cartelización de la obra pública".

03/09/2018 -

Para el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner "comandó una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, que se dedicó a la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".

El magistrado amplió el período de la investigación llevándolo desde 2003 hasta 2015, es decir a toda la gestión kirchnerista. Una seria de nuevas pruebas recolectadas, más testimonios y una ampliación de la acusación son los principales motivos por los que hoy, la ex presidenta deberá volver a los a tribunales de Comodoro Py a dar explicaciones.

El ex secretario de Obras Públicas José López, señaló a Cristina y Néstor Kirchner como los máximos responsables de reclamar la recaudación de "fondos ilegales". Lo hizo en el marco de su confesión como imputado colaborador.

Además, el empresario Gabriel Romero de Hidrovía SA, señaló en su confesión que tuvo que pagar 600.000 dólares por un decreto que firmó la ex presidenta para ampliar la concesión hasta 2023.

Otros implicados

No fueron los únicos que mencionaron a Cristina Kirchner en sus indagatorias. Entre otros de los testimonios que la complican, se encuentra el de Carlos Wagner ex presidente de la Cámara de la Construcción, quien indicó que la senadora y el ex presidente tenían conocimiento del sistema de "cartelización de obra pública" que les permitía cobrar coimas del 10 al 20% del total de los contratos de obras adjudicados.

También, se tuvo en cuenta la declaración del ex funcionario Claudio Uberti quien señaló que las valijas con dinero se trasladaban al departamento de la senadora en el barrio de Recoleta para después ser llevados al sur "donde tenían bóvedas".

Oscar Centeno por su lado, dijo que vio a la ex mandataria en la quinta de Olivos cuando se entregaba allí bolsos con dinero.

El financista "K", Ernesto Clarens que aún no logra la homologación de su acuerdo de colaboración por parte del juez, admitió ser parte de la estructura de cobros de sobornos a las empresas constructoras y se refirió al rol del matrimonio Kirchner.

El juez Bonadio decidió ampliar el período de la investigación, señalando que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal "comenzó entre el año 2003 y 2004" y se prolongó hasta 2015 cuando Cristina dejó el Gobierno.