Cris cuidó a la hija de la "China" y revivió recuerdos

03/09/2018 -

"Escuchando cantar a la China, mientras cuidaba a Magnolia. Es increíble tener a su hijita en brazos, extasiada mientras ella ensayaba su canción. Esto también es ViveRo", escribió la productora Cris Morena en Twitter, en el marco de los últimos ensayos del show que llevará el miércoles 5 al Gran Rex para homenajear a su hija Romina Yan, quien falleció hace casi 8 años.

A lo largo de estas semanas y tras los preparativos de "ViveRo", el show que se transmitirá en vivo por Telefé, Cris volvió a reunirse con muchas figuras del espectáculo que ella mismo impulsó en el medio y vio crecer, como Eugenia "la China" Suárez, Lali Espósito, Rochi Igarzabal, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau, Agustina Cherri, entre muchos otros.

El 5 de septiembre, Romina Yan, quien es recordada especialmente por su papel de "Chiquititas", cumpliría 44 años.

"Yo no sueño con Romina, quiero que lo sepan. Para las mamás o los papás que no sueñan con sus hijos desaparecidos, no la sueño. Y me encantaría soñarla. A veces viene Franco (su nieto) y me cuenta sueños que tuvo con ella, o viene Gustavo (Yankelevich, su padre). Yo no la sueño, será porque está todo el tiempo a mi lado, o adentro mío. O yo hago cosas y siento que las está haciendo ella. En este homenaje yo soy solamente la máquina, ella es el maquinista", dijo Cris en una entrevista que brindó a Teleshow.

En el show "ViveRo" se escucharán canciones que la propia Cris Morena escribió entre lágrimas, y que le sirvieron para sanar su dolor. "Hay que seguir sanando, es una alquimia especial transformar lo doloroso en algo luminoso y amoroso y me parece que le va a servir a mucha gente lo que vamos a hacer. Los artistas me agradecen y se enojan los que no van a estar", contó en diálogo con CNN.