Michel Noher siente fobia a iniciar nuevo romance tras su separación

03/09/2018 -

En medio de la celebración por el octavo mes liderando la lista de lo más visto en la televisión argentina, Michel Noher, quien interpreta a un profesor de literatura en "100 días para enamorarse", confirmó su soledad. "Estoy soltero. Me acabo de separar y estoy más fóbico que nunca (a encarar otra relación)", dijo en una reciente entrevista.

El actor, hijo de Jean Pierre Noher, se separó a mediados de abril de Celeste Cid, con quien se convirtió en padre de Antón. La relación duró poco más de un año tras el nacimiento del niño, y desde entonces la pareja mantiene muy buena onda.

"No estoy para encarar a una pareja, y menos en las redes. Me gusta el mundo real. Un encuentro casual en un espacio físico es mucho mejor que todas esas fantasías que pueden crearse a través de imágenes que no representan lo que somos", le dijo a Pronto.

Luego habló de "la cosa más linda que existe": su hijo Antón. "Creo que soy un padrazo, aunque seguro que cuando Antón crezca se va a quejar como hacemos todos los hijos", bromeó.