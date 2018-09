Graciela Borges: "‘La quietud’ dará que hablar"

03/09/2018 -

Cada vez que Graciela Borges le dice "sí" a un proyecto cinematográfico, sabe de antemano que esa historia dará que hablar, como "La quietud", la película que se exhibe actualmente en las salas de cine de Santiago del Estero, y en la que le da vida a Esmeralda, la madre de las mujeres que interpretan Martina Gusmán y Berenice Bejo.

Birges es la matriarca de una familia con secretos oscuros tapados por silencios que incomodan, pero que se empiezan a aclarar con el correr de la trama. "Es un personaje de los que hay que limpiarse después. Hay algo en ella que es tan mortificante en cada escena que hay que hacerse una limpieza", contó en una charla con Teleshow. Y aclaró: "Qué película difícil y linda. Se llama ‘La quietud’, pero no tiene ninguna quietud".

Y si bien Graciela no piensa en retirarse del mundo del espectáculo, confesó que cada vez le cuesta más filmar. "Si me preguntaran qué me hace feliz en este momento, tengo un espectáculo que adoro con poemas, videos, canciones, con una señora que canta como los dioses, y eso me hace feliz, me deja muy relajada. Filmar, sobre todo esta película, fue muy difícil, pero era una deuda que tenía conmigo misma. Hace años que pensaba cuando lo veía a Pablo (Trapero), que éramos amigos, y a Martina (Gusman): ‘Tengo que trabajar con Pablo’. Y así fue. Como ahora tuve la suerte de trabajar con Campanella, que ha sido delicioso", reflexionó.

En el medio de la entrevista, Graciela contó que Esmeralda, su personaje, no sería de su círculo porque es "espantosa... esa relación siniestra con sus hijas", dijo, y advirtió que si bien el filme no es sobre el aborto, toca de cerca la temática.

"Tema difícil si los hay. ¿A quién le gusta un aborto? ¿Quién está a favor del aborto? Ninguno de nosotros. Lo que queremos es que no se desangre una chica en un lugar de horror. La vez pasada estábamos hablando, cuando digo la vez pasada por ahí fue hace mil años, con María Luisa Bemberg que vivía, Marta Bianchi, que por suerte vive y es una divina, y se tocó el tema. Mirá los años que pasaron. Yo dije: ‘Ay, Marta no, por favor, ¿quién va a estar a favor de algo tan horrible como el aborto, que deja marcas tan profundas?’. Me dijo: ‘Graciela, ¿quién va a estar a favor? Te estás contestando a vos misma. Lo que no queremos es que sucedan cosas criminales’. Que no venga... como decía el doctor Favaloro, que no me las traigan hechas trizas", recordó.

Y continuó: "Va a seguir sucediendo. La que lo quiera hacer va a seguir haciéndolo, es absolutamente así. Así que habrá que recurrir a la educación, la cultura y la salud para generar conciencia en la gente. Especialmente los que no tienen acceso a tener dinero, a hacer cosas de otra manera".

Una vez más Graciela Borges cautiva con su interpretación la que está cargada de la intensidad que, según ella, la caracteriza.

"Yo soy muy intensa. No me pondría de novia conmigo misma. Si fuera hombre no me pondría de novio conmigo", cerró.