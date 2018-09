El artista argentino que es una estrella del music hall barcelonés vuelve a los escenarios tras enfrentar un agresivo cáncer

03/09/2018 -

El artista argentino Ángel Pavlovsky, leyenda del "music hall" barcelonés, está a punto de volver a subir a los escenarios, después de cinco años sin saberse de él, dispuesto, además, a desmentir que esté muerto. "Ni estoy en una residencia, ni estoy muerto", precisó.

En un encuentro con periodistas, Pavlovsky dejó claro que se trata de una mentira "que ha partido de gente que no me conoce".

Pero, sí quiso dar datos de lo que ha pasado en su vida en el último tiempo: "Me detectaron un cáncer, me operaron y fue todo muy bien, pero, claro, no era el momento de emprender ningún tipo de planes, muy poca gente lo sabía, y no quería preocupar a los amigos".

Pasado este momento, el cantante volverá a los escenarios esta semana, en cinco únicas funciones, cuando se presente entre el 5 y el 9 de septiembre, en el teatro la Gleva de Barcelona, gracias a Albert de la Torre y Bárbara Granados, que han rodado, asimismo, un documental sobre la vida del artista, "¿Qué fue de Pavlovsky?".

El intérprete ha decidido participar en este proyecto -el documental llegará a las pantallas en 2019- por la "vil mentira" que corría sobre su vida, aunque aclaró que ya se ha retirado.

Sobre el espectáculo, Albert de la Torre, director del documental, indicó que la primera propuesta para ‘¿Qué fue de Pavlovsky?’ fue ensayar una suerte de "estreno ficticio" de una obra de teatro, para incluirla en la filmación, a lo que el protagonista se mostraba reacio, pero, al final, acabó convencido e incluso quiso ir más allá.

"Ya que estamos prácticamente trabajando como si fuera un espectáculo de verdad, ¿por qué no lo estrenamos?", se preguntó.

El director del documental hizo hincapié en que la intención del documental es repasar la vida del artista, desde el principio, cuando era un perfecto desconocido, su vida en la Argentina y su llegada a Barcelona.