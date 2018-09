"Parejas con hambre y ganas de ser funcionales al show"

03/09/2018 -

Tinelli fue cauto cuando le preguntaron si a qué participante le tiene fe para ganar este año. "No me gusta hablar de uno en particular. Tenemos un elenco variado con figuras y algunos que no son tan conocidos pero se van a dar a conocer. Veo que es un plantel y un equipo con hambre. Parejas con hambre y ganas de estar, participar y ser funcionales al show", remarcó.

También dio su punto de vista acerca del aporte que harían Laurita Fernández y Flor Peña como integrantes del jurado.

"Me parece que mucha frescura. A Flor la conozco y tiene capacidad para evaluar. Es graciosa, histriónica, sabe mucho de baile y puede dar buenas devoluciones. Laurita es brillante técnicamente. Ha ganado el Bailando, entiende perfectamente el juego delante y detrás de cámaras y no solo ganó el programa sino que conduce en Canal 9, hizo radio y fue protagonista en la calle Corrientes. Tiene ganado su lugar", dijo.