Tinelli reveló que no permitirá la "violencia verbal" en el "Bailando"

03/09/2018 -

"No queremos violencia verbal, no lo voy a permitir porque no está bueno".

Así de terminante fue Marcelo Tinelli cuando le preguntaron si la idea de la 29º edición del "Bailando", que arranca hoy, a las 22.30, por El Trece, era eliminar los escándalos y darles más lugar a los sueños y los bailes.

"Queremos que sea un programa picante pero con mucha participación de los bailes, los sueños y la producción. De hecho, los primeros cinco ritmos son fuertes en cuanto a la producción: disco con cantantes, aquadance, salsa de a tres, ritmo libre y nado sincronizado. Pero más allá de eso, si surge alguna discusión por un puntaje, no queremos que se vaya de lugar. No vamos a fomentar la violencia. No queremos violencia verbal, no lo voy a permitir porque no está bueno", remarcó Tinelli en una entrevista con Teleshow.

* HUMOR POLÍTICO: "Siempre tiene humor el programa, lo hacemos permanentemente. Pero no creo que tengo humor político más allá de la apertura que va a tener a Mauricio y a Cristina, con Bossi. Me parece que con todo lo que está pasando en el país no da hacerlo. Nos ha pasado hace años que el humor político entraba y bajaba el rating. Por eso preferimos no ir por ese lado. Tenemos poco tiempo para un certamen de 21 parejas".

* ELIMINADOS EN CADA RITMO: "Lo vamos a anunciar el martes (mañana, día en que empiezan los bailes) porque les va a sorprender".

* RATING: "Esperamos tener para este año entre 13,5 y 14 puntos. Con ese rating vamos a estar bien para los números de la tele. Era el rating que había dicho que esperaba hacer el año pasado y después hicimos 17, pero quizás no habíamos tenido una competencia tan fuerte. Ahora sí la tendremos".

* EMPIEZA CUANDO TERMINA "EL MARGINAL" Y ARRANCA "MI HERMANO ES UN CLON": "Uno no mide la televisión solo por el rating de un día. Por supuesto, es un momento en el que hay muchos programas que ya están avanzados, pero nosotros tenemos que estar al aire, después veremos lo otro. Estábamos para arrancar hace como un mes, pero por diferentes situaciones no se pudo, y lo vamos a hacer el mismo día que arranca Nicolás Cabré ("Mi hermano es un clon"). Es una buena decisión de El Trece este Súper Lunes, como ya hicimos hace dos años, que funcionó muy bien".