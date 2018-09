Video | Macri: "Parecía que veníamos bien y sentimos que volvemos para atrás"

Hoy 10:15 -

En la mañana de este lunes, Mauricio Macri dio un mensaje grabado, previo aque Nicolás Dujovne anuncie el paquete de medidas económicas.

Las principales frases del mensaje:

"Nos toca vivir el siglo XXI, que es un siglo lleno de desafíos y de conflictos; pero existe una gran oportunidad para los argentinos, si somos capaces de madurar y aceptar cuáles son las tareas que tenemos pendientes hace muchos años"

"Este es un momento distinto a todos los que vivimos en el pasado, porque estamos siendo protagonistas, porque esta vez es con la verdad sobre la mesa y sin corrupción. Se que estos dos años y medio han sido difíciles, pero todo lo que cuesta en la vida, vale la pena".

"Me encantaría tener más presupuesto para Ciencia y Tecnología, donde se construye el futuro del país; O avanzar más rápido con las obras de cloacas, agua potable, rutas y jardines de infantes que prometimos. "

"¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden?"

“Conocemos cuáles son las dificultades y tenemos claro qué es lo que debemos hacer; sabemos cómo vamos a crecer. Estamos cansados de vivir con miedo"

"He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad"

"Para cubrir lo que falta durante esta transición vamos a pedirle a aquellos que exportan en la Argentina que su aporte sea mayor; sabemos que es un impuesto malo, malísimo, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte"

"Hasta que la Argentina no tenga un presupuesto propio, que lo haga un país sólido e independiente, los argentinos vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa"

"Sufrimos la peor sequía en más de medio siglo y por una mala política del gobierno anterior importamos petróleo, y el petróleo en el mundo aumentó"

"El camino a recorrer siempre fue difícil (...) Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes, déficit permanente, deuda para cubrir, inestabilidad cambiaria, inflación".